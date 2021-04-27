В Италии впервые за полгода открыли музеи, театры и летние веранды ресторанов

В Италии вновь открываются театры, концертные залы и музеи. Власти впервые за полгода ослабили карантинные меры...

В Италии вновь открываются театры, концертные залы и музеи. Власти впервые за полгода ослабили карантинные меры.

Большинство итальянских регионов теперь относятся к жёлтой зоне с небольшим распространением коронавируса. Пять регионов остаются в оранжевой, более опасной зоне, а в красной находится только остров Сардиния.

Итальянцы спешат вернуться к культурной жизни и бронируют билеты на спектакли и в музеи. Везде по-прежнему нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Неудобства компенсируются отсутствием иностранных туристов. Теперь итальянцы могут спокойно осматривать достопримечательности своей страны без очередей и давки.

[туристка из Флоренции]:

«Я очень удивлена, что Колизей открыли, думала, это произойдёт позже. Я немедленно воспользуюсь такой возможностью, поскольку это будет единственный шанс». [турист из Флоренции]:

«Это фантастика. Я приезжаю в Рим в четвёртый раз и впервые смог попасть в Колизей».

Послабления также коснулись ресторанов и кафе. Они могут обслуживать гостей на летних верандах. Кроме того, учащиеся возвращаются в школы и вузы.

Власти также сняли ограничения на поездки между регионами. Однако в оранжевую или красную зоны могут попасть только вакцинированные или переболевшие коронавирусом.

Между тем комендантский час по-прежнему действует и начинается с 22 часов. Ограничения на въезд в страну из-за границы пока остаются в силе.

В Италии за всё время пандемии выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19. Умерли более 110 тысяч человек.

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