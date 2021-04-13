Турция: зачем бездомная кошка принесла котят в больницу

Медперсонал больницы в Измире в своём районе подкармливает бездомных кошек. Однажды к дверям больницы пришла кошка с тремя котятами. Она громко мяукала, потом взяла одного котёнка за шкирку и зашла внутрь больницы.

Она шла по коридору с котёнком в зубах, и все расступались.

Когда кошка положила котёнка на пол, медсестра его осмотрела. Выяснилось, что у новорождённого котёнка глазная инфекция, из-за чего он не мог открыть глаз.