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Турция: зачем бездомная кошка принесла котят в больницу

Турция: зачем бездомная кошка принесла котят в больницу
Турция: зачем бездомная кошка принесла котят в больницу

Медперсонал больницы в Измире в своём районе подкармливает бездомных кошек. Однажды к дверям больницы пришла кошка с тремя котятами. Она громко мяукала, потом взяла одного котёнка за шкирку и зашла внутрь больницы.

Она шла по коридору с котёнком в зубах, и все расступались.

Когда кошка положила котёнка на пол, медсестра его осмотрела. Выяснилось, что у новорождённого котёнка глазная инфекция, из-за чего он не мог открыть глаз.

В больнице предоставили лечение всем котятам, и через несколько дней они открыли глаза. Затем их передали в приют для бездомных животных. Когда котята подрастут, их определят в семьи.

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