Зачем подросток шьёт галстуки-бабочки для бездомных животных

Американский 12- летний подросток Дариус Браун смотрел передачу о животных. Он узнал, что после урагана «Ирма» приюты переполнены бездомными собаками и кошками. Дариус хотел помочь им обрести семью.
Подростку пришла идея подарить 25 галстуков-бабочек, которые он сам сшил, нью-йоркскому приюту. Так он хотел помочь животным выглядеть стильно, чтобы они быстрее нашли хозяев.
Дариус научился шить галстуки-бабочки в 8 лет. Мальчик видел, как шьёт старшая сестра, и попросил его научить. Сначала он только разрезал ткань, потом научился строчить на швейной машинке. Галстуки-бабочки шил себе и друзьям.
Его идея с галстуками для бездомных собак и кошек быстро распространилась по стране и миру, посыпались заказы. У Дариуса появилась новая цель: подарить галстуки-бабочки приютам для животных в каждом штате.
Дариус открыл свой бизнес по производству галстуков-бабочек и планирует сделать линейку одежды для собак.