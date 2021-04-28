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Зачем подросток шьёт галстуки-бабочки для бездомных животных

Зачем подросток шьёт галстуки-бабочки для бездомных животных
Зачем подросток шьёт галстуки-бабочки для бездомных животных

Американский 12- летний подросток Дариус Браун смотрел передачу о животных. Он узнал, что после урагана «Ирма» приюты переполнены бездомными собаками и кошками. Дариус хотел помочь им обрести семью.

Подростку пришла идея подарить 25 галстуков-бабочек, которые он сам сшил, нью-йоркскому приюту. Так он хотел помочь животным выглядеть стильно, чтобы они быстрее нашли хозяев.

Дариус научился шить галстуки-бабочки в 8 лет. Мальчик видел, как шьёт старшая сестра, и попросил его научить. Сначала он только разрезал ткань, потом научился строчить на швейной машинке. Галстуки-бабочки шил себе и друзьям.

Его идея с галстуками для бездомных собак и кошек быстро распространилась по стране и миру, посыпались заказы. У Дариуса появилась новая цель: подарить галстуки-бабочки приютам для животных в каждом штате.

Дариус открыл свой бизнес по производству галстуков-бабочек и планирует сделать линейку одежды для собак.

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