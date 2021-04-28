Зачем подросток шьёт галстуки-бабочки для бездомных животных

Американский 12- летний подросток Дариус Браун смотрел передачу о животных. Он узнал, что после урагана «Ирма» приюты переполнены бездомными собаками и кошками. Дариус хотел помочь им обрести семью.

Подростку пришла идея подарить 25 галстуков-бабочек, которые он сам сшил, нью-йоркскому приюту. Так он хотел помочь животным выглядеть стильно, чтобы они быстрее нашли хозяев.

Дариус научился шить галстуки-бабочки в 8 лет. Мальчик видел, как шьёт старшая сестра, и попросил его научить. Сначала он только разрезал ткань, потом научился строчить на швейной машинке. Галстуки-бабочки шил себе и друзьям.