Зачем 1000 кошек выпустили на улицы Чикаго

В Чикаго запустили программу Cats at Work («Кошки на работе»). В ней участвуют одичавшие кошки, выловленные на улицах.

Кошек использую для борьбы с крысами. Из приютов для животных выпустили 1000 кошек. Две или три кошки поселяют в жилые помещения или офисы. Там их кормят и заботятся о них. Все кошки привиты от бешенства и стерилизованы. Многие жители говорят, что кошки гораздо лучше, чем разгуливающие по улицам грызуны.

Обычно одичавшие кошки остаются жить в приюте, потому что их никто не берёт, или их усыпляют. Программа Cats at Work помогает спасать кошек, и они приносят пользу.

Как выяснилось, яд и ловушки для грызунов имеют краткосрочный эффект, поскольку у грызунов есть постоянный источник пищи, и они быстро размножаются.

Программа Cats at Work была создана после того, как компания по борьбе с вредителями Orkin шестой год подряд назвала Чикаго городом с самым большим количеством крыс. Нью-Йорк на третьем месте после Лос-Анджелеса.