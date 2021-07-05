Приют для бездомных собак под званием Territorio de Zaguates («Земля бродячих собак») отличается от обычных приютов с клетками для животных. Он расположен на обширной территории на холмистой местности в пригороде Сан-Хосе в Коста-Рике.
Волонтеры выводят сотни собак на прогулки по холмам. В приюте живут собаки разных пород, а беспородные получают статус «уникальной породы». Каждой собаке даётся кличка. «Наша задача – найти дом для всех собак, которые находятся под нашей опекой», – говорится на сайте Territorio de Zaguates.
«Мы являемся временным домом для сотен собак, ждущих второго шанса. А также постоянным домом для многих других, которые, возможно, никогда не найдут свою семью», – пишет Territorio de Zaguates на своей страничке в Facebook.
Куда выводят на прогулки сотни бездомных собак
Приют для бездомных собак под званием Territorio de Zaguates («Земля бродячих собак») отличается от обычных приютов с клетками для животных. Он расположен на обширной территории на холмистой местности в пригороде Сан-Хосе в Коста-Рике.