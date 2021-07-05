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Куда выводят на прогулки сотни бездомных собак

Куда выводят на прогулки сотни бездомных собак
Куда выводят на прогулки сотни бездомных собак

Приют для бездомных собак под званием Territorio de Zaguates («Земля бродячих собак») отличается от обычных приютов с клетками для животных. Он расположен на обширной территории на холмистой местности в пригороде Сан-Хосе в Коста-Рике.
Волонтеры выводят сотни собак на прогулки по холмам. В приюте живут собаки разных пород, а беспородные получают статус «уникальной породы». Каждой собаке даётся кличка. «Наша задача – найти дом для всех собак, которые находятся под нашей опекой», – говорится на сайте Territorio de Zaguates.
«Мы являемся временным домом для сотен собак, ждущих второго шанса. А также постоянным домом для многих других, которые, возможно, никогда не найдут свою семью», – пишет Territorio de Zaguates на своей страничке в Facebook.

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