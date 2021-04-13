Человек-саксофон: как египтянин исполняет музыку без инструментов

22-летний музыкант Зейяд Ибрагим ещё подростком полюбил исполнение музыки в стиле а-капелла, то есть без инструментального..

22-летний музыкант Зейяд Ибрагим ещё подростком полюбил исполнение музыки в стиле а-капелла, то есть без инструментального сопровождения. С тех пор стал тренироваться имитировать звук своего любимого духового инструмента – саксофона.

С 16 лет он смотрит видео в соцсетях и изучает технику этого жанра.

[Зейяд Мохамед Ибрагим, певец]:

«Источник звука находится в животе, а контролируешь его горлом. Я немного напрягаю горло и извлекаю звук так, как если бы я пел, но звук сдавливаю».

Для Египта этот стиль не совсем привычный.

[Зейяд Мохамед Ибрагим, певец]:

«Я начал исполнять музыку в переходах, на улицах, в трамваях и в любых местах, где ходят люди. К такой музыке люди не привыкли. Это нечто странное. Но я пытаюсь выделиться, пытаюсь делать то, чего другие не делают».

Египтянин придумал себе псевдоним «Музыкальный доктор». Обычно его выступления привлекают прохожих и вызывают на их лицах улыбки.

[Зейяд Мохамед Ибрагим, певец]:

«Этот жанр называется а-капелла. Это новый жанр для многих жителей Египта. Я пытаюсь познакомить с ним египтян. А-капелла – это удивительное искусство. Это исполнение музыки без инструментов».

Зейяд говорит, что его вдохновил американский комик Майкл Уинслоу, известный как «человек десяти тысяч звуковых эффектов». Он умеет реалистично имитировать разные звуки, используя только собственный голос.

Короткая ссылка на эту страницу: