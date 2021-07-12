Как дикая кошка превратилась в ласковую

Когда животные попадают в приют, то проходят тест на пригодность стать домашним питомцем. Кошка Барбара тест не прошла. Она не проявляла теплоты к людям и её посчитали агрессивной. Большую часть времени Барбара пряталась.

Несмотря на плохой результат теста, женщина-волонтёр решила забрать Барбару из приюта и приручить.

Переехав в новый дом, Барбара сначала пряталась. А, когда привыкла, стала бросаться на ноги хозяйки, пытаясь поцарапать. Женщине пришлось носить дома сапоги и перчатки.

Иногда кошка подходила, и обнюхивала новую хозяйку. Женщина спокойно ждала изменений и иногда гладила кошку.

Чтобы приручить дикарку женщина устраивалась на полу и клала себе на грудь лакомство, ожидая, что кошка придёт за ним. Кошка хватала лакомство и убегала.

Однажды, проснувшись, женщина обнаружила рядом Барбару. Кошка потёрлась о её лицо и замурлыкала. С тех пор они стали лучшими друзьями. Теперь кошка всё время проводит рядом с хозяйкой. Смотрите видео.