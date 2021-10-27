Соль и лимон: польза для здоровья (рецепт)

Традиционный оздоровительный напиток, появившийся ещё во времена Римской империи, называется соле. Это чистая вода, насыщенная морской солью и всеми содержащимися в ней минералами. Добавив сок лимона, можно сделать напиток ещё полезнее.

Польза морской соли

Гималайская морская соль содержит 84 микроэлемента. Она не повышает кровяное давление как рафинированная соль. Включение морской соли в рацион питания помогает предотвратить развитие атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Поскольку морская соль богата минералами и ощелачивает организм, она способствует оздоровлению костной системы.

Морская соль сбалансирована содержащимися в ней минералами и не вызывает отёков после употребления. Вода с добавлением морской соли снижает кровяное давление и укрепляет вены. Она также нормализует ритм сердца.

Морская соль стимулирует выработку пищеварительных ферментов, которые способствуют пищеварению и предотвращают запоры.

Язвы, камни в почках и желчном пузыре возникают из-за избытка мочевой кислоты в организме. Употребление воды – один из лучших способов избежать образования камней в почках. Поскольку морская соль предотвращает обезвоживание организма, напиток с солёной водой поможет предотвратить образование камней в почках и растворить уже существующие камни.

Дисбаланс электролитов и обезвоживание часто вызывают мышечные и головные боли. Натрий, калий, кальций и магний способствуют расслаблению мышц, а противовоспалительные свойства магния могут облегчить головную боль.

Успокаивающие минералы морской соли, такие как магний и кальций, помогают при бессоннице. Морская соль снижает уровень кортизола и адреналина, гормонов стресса, которые могут негативно повлиять на организм. Замена кофе солёной водой с лимоном естественным образом помогает сбалансировать состояние организма.

Гималайская соль ощелачивает организм и предотвращает воспаление, обеспечивая организм необходимыми микроэлементами.

Польза лимона

Лимоны содержат большое количество витамина С. Фагоциты и Т-клетки используют витамин С для уничтожения бактерий и вирусов. Лимонный сок – эффективное средство для укрепления иммунитета.

Клетчатка и кислотность лимона способствуют пищеварению и снижают скачки сахара в крови. Доказано, что лимонный сок может, снижать гликемический индекс любой пищи, в которую его добавляют. Несмотря на свою кислотность, лимоны оказывают мощное ощелачивающее воздействие на организм после метаболизма.

Считается, что витамин С эффективно выводит токсины из организма, поэтому многие используют его в качестве детоксикационного средства. Он также является мощным антиоксидантом, нейтрализующим свободные радикалы, которые вредны для клеток.

Что такое напиток соле?

Соле – это богатый электролитами солёный раствор. Кристаллы гималайской морской соли добавляют в чистую фильтрованную воду и оставляют до насыщения воды. Это может занять неделю или больше. Нужно добавлять понемногу каждый день. Вам понадобится:

Стеклянная банка ёмкостью1 л с пластиковой крышкой

300-600 г гималайской морской соли

Фильтрованная вода

1/2 лимона

Когда раствор готов, небольшое количество добавляют в стакан теплой воды. В этом рецепте сок 1⁄2 свежего лимона.

Способ приготовления:

Заполните банку на 1/4 кристаллами гималайской морской соли.

Заполните банку фильтрованной водой, оставив 2-5 см сверху.

Накройте раствор пластиковой крышкой.

Встряхните и дайте раствору настояться в течение 24 часов.

В холодильник ставить не нужно, так как соль является природным фунгицидом и антибактериальным средством.

Через 24 часа проверьте, осталась ли соль на дне банки. Если все кристаллы растворились, добавьте еще немного морской соли.

Когда соль больше не растворяется, вода насыщена, напиток готов к использованию.

Наполните стакан тёплой фильтрованной водой.

Добавьте в стакан 1 чайную ложку соле,

Выжмите сок половины лимона.

Пейте воду соле по утрам. Она помогает повысить энергию организма естественным образом. Стакан теплой воды с лимоном и соле будет хорошей заменой утреннему кофе. Идеально принимать его натощак, чтобы получить максимальную пользу.

Более простой метод

Щепотка мелкой гималайской морской соли

Стакан теплой воды

Сок половины лимона

Смешайте ингредиенты до растворения и выпейте. Вот и все!

Хотя раствор, который настаивался в течение долгого времени более питателен, но простой метод тоже принесёт пользу.