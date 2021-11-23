Выпить еду: сок из блюда кимчхи начали делать в Южное Корее

Национальное блюдо превратили в сок. В Южной Корее стали продавать кимчхи в виде напитка. Обычно это..

Национальное блюдо превратили в сок. В Южной Корее стали продавать кимчхи в виде напитка. Обычно это острое блюдо делают из квашенных овощей – пекинской капусты, красного перца, зелёного лука, чеснока и других ингредиентов. Однако сок мягче на вкус.

[Пак Юн Кён, автор идеи]:

«Люди думают, что сок будет красным. Но мы используем традиционный рецепт белого кимчхи. Поэтому сок не острый».

Сок делают из квашенной капусты и добавляют немного других овощей. Но в нём нет красного перца, маринованных креветок или осьминогов.

[житель Сеула]:

«Поначалу мне это показалось довольно странным, но вкус знакомый. Напоминает кимчхи с редиской – такое блюдо готовит моя мама. Думаю, это подойдёт к жареному мясу».

Идея делать сок кимчхи родилась у директора одной местной компании. Уезжая за границу по делам бизнеса, женщина скучала по корейской еде. А маленькие пакеты сока всегда можно взять с собой.

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