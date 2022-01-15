Соль: какую выбрать для здоровья

Соль, хлорид натрия (NaCl) – необходимый продукт для организма. Ежедневное употребление небольшого количества соли помогает очищать клетки, поддерживать баланс жидкости, регулировать работу кровеносной системы, а также поддерживать работу мышц и проводить нервные импульсы.

Каменную соль, или галит (в переводе с греческого означает «соль»), обычно добывают в подземных соляных шахтах. В естественном виде она крупнозернистая и насыщена минералами.

В результате длительной обработки каменная соль превращается в поваренную. При нагревании до 650 градусов Цельсия из неё удаляются примеси, в том числе 80 процентов природных микроэлементов. Чтобы сделать продукт более полезным, в него обычно добавляют йод и вещества, препятствующие образованию комков.

Поваренную соль обычно используют в кулинарии. ВОЗ рекомендует не больше пяти граммов в сутки. Многие считают поваренную соль вредной и заменяют её на морскую.

Преимущества морской соли

Морскую соль получают в основном из выпаренной солёной воды океанов или солёных озёр. У этой соли текстура тоньше, чем у каменной. Она подвергается минимальной очистке, сохраняя множество микроэлементов, которые придают ей особый вкус и цвет. Она полезна для здоровья.

Было установлено, что микроэлементы в морской соли – железо, магний, марганец, фосфор, калий и цинк – способствуют укреплению иммунитета. Её применяют при аллергии, простуде, лихорадке и гриппе. Она улучшает состояние дыхательных путей, помогая очиститься от мокроты и заложенности носа, облегчить боль в горле.

Употребление морской соли уменьшает боль и воспаление при артрите, помогает при астме.

В отличие от поваренной соли, морская соль полезна для сердца. Она не повышает кровяное давление и показана при гипертонии. Содержит калий, который играет важную роль в поддержании нормальной работы сердца.

Употребление морской соли также улучшает пищеварение. Она стимулирует вкусовые рецепторы к выделению слюнной амилазы – фермента, который расщепляет углеводы. А ещё стимулирует выработку соляной кислоты в желудке, которая участвует в пищеварении. Избавляет от вздутия живота, спазмов и изжоги.

Морская соль также может помочь снизить беспокойство и стресс. Её свойства играют важную роль в регуляции уровня серотонина и мелатонина – гормонов, отвечающих за релаксацию.

Виды морской соли





Гавайская соль

Эту соль добывают на вулканических островах Гавайев из соляных колодцев и резервуаров в лавовых скалах. Их используют для сбора соли из испарившейся морской воды. Тёмный цвет гавайской соли получается при добавлении в неё вулканической глины или активированного угля.

Гималайская розовая соль

Эту соль добывают в соляных шахтах в Гималайских горах на территории нынешнего Пакистана. Её относят к морской, поскольку на этой территории в древности были океаны.

Это одна из самых чистых солей в мире, на 98% состоящая из природного хлорида натрия. В её составе около 80 микроэлементов и минералов, которые придают ей нежно-розовый цвет и мягкий сладковатый вкус.

Она бывает в виде крупных кристаллов, из которых часто делают лампы, подсвечники или элементы декора. Считается, что такие кристаллы соли хорошо очищают воздух, уменьшая количество плесени и аллергенов, оказывают успокаивающее действие.

Кельтская морская соль

Кельтская морская соль добывается путем выпаривания на солнце воды из Кельтского моря у побережья Франции. Кристаллы соли собирают со дна приливных водоёмов. У неё сероватый оттенок, и её часто называют серой солью. Она удерживает влагу и имеет свойство комковаться. Как и другие виды морских солей, это кладезь минералов. Её солоноватый вкус особенно хорошо сочетается с мясом и рыбой. Подходит и для приготовления любой другой пищи, включая выпечку.

Соль флер-де-сель (Fleur de sel)

Fleur de sel в переводе с французского означает «цветок соли». Считается самой дорогой солью в мире из-за трудоёмкого процесса сбора. Ультратонкие кристаллы собирают с поверхности в неглубоких приливных бассейнах в Бретани. Для образования соли нужна особая погода: солнечная и сухая, с лёгким ветром. Сбор соли ведётся традиционным способом с помощью деревянных грабель.

Соль – лёгкая, хлопьевидная, с высоким содержанием влаги и имеет голубоватый оттенок. Ею приправляют основные блюда, гарниры и даже десерты прямо перед подачей, придавая им особый солоноватый привкус, внешний вид и текстуру.

Йод

Хотя морские соли содержат некоторое количество йода, но не считаются источником этого важного питательного вещества. Во время сушки и упаривания он теряется. Источником йода могут стать морепродукты.