Кениец делает товары из рыбьей кожи и даёт работу женщинам

Эти женщины каждый день проводят за очисткой рыбьей кожи. Они живут рядом с озером Виктория в..

Эти женщины каждый день проводят за очисткой рыбьей кожи. Они живут рядом с озером Виктория в Кисуму на западе Кении. Здесь работает семь рыбных заводов, которые ежегодно производят 150 тысяч тонн отходов.

[Ньютон Овино, основатель компании Alisam]:

«Эти отходы создают множество экологических проблем, включая эвтрофикацию, то есть они обогащают озеро, что приводит к цветению воды».

Бизнесмен Ньютон Овино решил открыть предприятие по производству изделий из рыбьей кожи, чтобы в природу попадало меньше отходов. За неделю его одиннадцать сотрудников перерабатывают 15 тонн шкурок. Кроме того, кениец даёт работу 80 женщинам, покупая у них очищенную рыбью кожу.

[Селин, продавщица рыбьей кожи]:

«Мы обрабатываем эти рыбьи шкуры и продаём их людям, которые делают обувь, ремни и сумки. Я занимаюсь этим уже 20 лет. Это очень помогло мне, поскольку позволяет содержать детей и платить за их учёбу».

Владелец компании по профессии – химик. Для выделки и окраски рыбьей кожи использует безвредные вещества.

[Ньютон Овино, основатель компании Alisam]:

«Наша технология дубления основана на зелёной химии. Мы используем экстракты местных растений. В этом много плюсов. Это безопасно для людей и окружающей среды».

Из рыбьей кожи делают обувь, ремни, сумки и кошельки. Шкурки комбинируют с тканью и другими материалами.

[Леонард Окуму, портной]:

«В этой сумке больше рыбьей кожи, и есть вставка из искусственной кожи. Внутри лежит кошелёк. Он также сделан из рыбьих шкурок».

Компания работает уже 12 лет. Она экспортирует продукцию в Канаду, США, Данию, Эфиопию, ЮАР и другие страны.

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