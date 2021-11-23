Жир, кровь, мышцы: как печатают альтернативное мясо

Жир, кровь и мышечная ткань. Вот так на 3D-принтере печатают мясо. Израильский стартап предлагает растительную альтернативу..

Жир, кровь и мышечная ткань. Вот так на 3D-принтере печатают мясо. Израильский стартап предлагает растительную альтернативу животному белку. Его делают из сои, гороха, нута, свёклы, дрожжей и кокосового масла.

В Израиле такое мясо поставляют в 150 ресторанов. Теперь очередь за Европой. Напечатанные стейки начали продавать в Германии, Нидерландах и Соединённом Королевстве.

[Адам Лахав, сооснователь Redefine Meat]:

«В ресторанах Тель-Авива, Лондона, Берлина и Амстердама можно увидеть, что это мясо идеально сочетается с каждым блюдом, во всех аспектах».

А вот что об этом заменителе мяса говорят вегетарианцы.

[Шелли Шамир, участница дегустации]:

«Ого, чудесно. Почти как настоящее. Я уже 15 лет вегетарианка, мяса не ела очень давно. Текстура похожа, даже запах как у настоящего». [Нерия Клантров, участник дегустации]:

«Очень вкусно. Я не ел мяса 20 лет. Напоминает мясное блюдо Асадо».

К концу следующего года компания надеется заключить договоры о поставках с тысячами ресторанов в Европе.

А пока она учится печатать более крупные куски альтернативного мяса. В планах – построить пять фабрик в Израиле, Европе, США и Азии.

В целом заменители мяса разрабатывают ещё несколько крупных игроков, включая калифорнийские Beyond Meat и Impossible Foods, а также испанскую Novameat.

Если эта отрасль продолжит развитие, то продажи в ней к 2029 году могут достигнуть 140 миллиардов долларов. Это 10% мирового мясного рынка.

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