Жир, кровь, мышцы: как печатают альтернативное мясо
Жир, кровь и мышечная ткань. Вот так на 3D-принтере печатают мясо. Израильский стартап предлагает растительную альтернативу..
Дата загрузки: 2021-11-23
В Израиле такое мясо поставляют в 150 ресторанов. Теперь очередь за Европой. Напечатанные стейки начали продавать в Германии, Нидерландах и Соединённом Королевстве.
[Адам Лахав, сооснователь Redefine Meat]:
«В ресторанах Тель-Авива, Лондона, Берлина и Амстердама можно увидеть, что это мясо идеально сочетается с каждым блюдом, во всех аспектах».
А вот что об этом заменителе мяса говорят вегетарианцы.
[Шелли Шамир, участница дегустации]:
«Ого, чудесно. Почти как настоящее. Я уже 15 лет вегетарианка, мяса не ела очень давно. Текстура похожа, даже запах как у настоящего».
[Нерия Клантров, участник дегустации]:
«Очень вкусно. Я не ел мяса 20 лет. Напоминает мясное блюдо Асадо».
К концу следующего года компания надеется заключить договоры о поставках с тысячами ресторанов в Европе.
А пока она учится печатать более крупные куски альтернативного мяса. В планах – построить пять фабрик в Израиле, Европе, США и Азии.
В целом заменители мяса разрабатывают ещё несколько крупных игроков, включая калифорнийские Beyond Meat и Impossible Foods, а также испанскую Novameat.
Если эта отрасль продолжит развитие, то продажи в ней к 2029 году могут достигнуть 140 миллиардов долларов. Это 10% мирового мясного рынка.
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