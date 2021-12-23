Орехи: полезно и вкусно (рецепт печенья)

Орехи – отличное суперпитательное дополнение к низкоуглеводной диете. Они – источник белка, клетчатки, витамина Е и минералов.

В орехах содержатся полифенолы – мощные антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждения в результате окисления, а также помогают снизить уровень холестерина. Мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в орехах, также способствуют снижению уровня триглицеридов (повышение их уровня увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний).

Предлагаем рецепт печенья, в котором основной ингредиент – орехи. Оно не требует много времени и полезно для здоровья.

Рецепт

Вам потребуется 200 г орехов. Смешайте несколько видов орехов. Это придаст печенью более сложный вкус. Можно использовать сочетание миндаля, орехов пекан, грецких орехов, кешью, фундука и бразильских орехов. Выбирайте те, которые вам больше нравятся.

— 180 г овсянки (можно взять безглютеновую).

— 120 г сухофруктов. Предварительно залейте кипятком на 3-5 минут, а затем слейте воду. Получится сладкая, вязкая основа для печенья. Подойдут финики, абрикосы или чернослив. Они дадут фруктовый вкус и клетчатку печенью.

— 100 г размягчённого кокосового или сливочного масла.

— 0,5 чайной ложки морской соли.

— специи по вкусу.

Способ приготовления

Измельчите в блендере орехи и овсянку. Посолите и добавьте специи. Затем добавьте фруктовое пюре и размягчённое масло. Полученной массе придайте форму бруска, положите в холодильник до застывания. Затем можно нарезать печенье.

Также можно выложить всю массу на пергаментную бумагу, разровняв вилкой.

Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов до румяной корочки снизу, затем перевернуть. Когда обе стороны слегка подрумянятся, переложите печенье на решетку для остывания.

Варианты печенья



Если вы исключили из рациона углеводы, можно заменить овсяные хлопья молотыми семенами чиа или льна, смешанными с равным количеством воды.

Фруктовое пюре можно заменить небольшим количеством (не более 1/4 стакана) ксилита – натурального заменителя сахара, обладающего полезными свойствами.

Чтобы получить имбирно-ореховый вкус, добавьте немного патоки, приправьте корицей, имбирём и гвоздикой. Смешайте с пюре из чернослива.

Для печенья с арахисовым маслом используйте банановое пюре и арахис.

Для миндального печенья главный ингредиент – миндальная мука с добавлением абрикосового пюре и нескольких капель миндального экстракта. Он не только придаст аромат печенью, но и добавит полезных свойств.

Для шоколадного печенья используйте финиковое пюре, грецкие орехи, немного ванили, какао или шоколадную крошку.

Пробуйте экспериментировать. Специи добавлять необязательно, потому что у орехов и фруктов и так богатый вкус.

Наслаждайтесь печеньем с чашкой свежезаваренного чая!