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Орехи: полезно и вкусно (рецепт печенья)

Орехи: полезно и вкусно (рецепт печенья)
Орехи: полезно и вкусно (рецепт печенья)

Орехи – отличное суперпитательное дополнение к низкоуглеводной диете. Они –  источник белка, клетчатки, витамина Е и минералов.

В орехах содержатся полифенолы – мощные антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждения в результате окисления, а также помогают снизить уровень холестерина. Мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в орехах, также способствуют снижению уровня триглицеридов (повышение их уровня увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний).

орехи и сухофрукты

Предлагаем рецепт печенья, в котором основной ингредиент – орехи. Оно не требует много времени и полезно для здоровья.

рецепт печенья с орехами

Рецепт

Вам потребуется 200 г орехов. Смешайте несколько видов орехов. Это придаст печенью более сложный вкус. Можно использовать сочетание миндаля, орехов пекан, грецких орехов, кешью, фундука и бразильских орехов. Выбирайте те, которые вам больше нравятся.

  • — 180 г овсянки (можно взять безглютеновую).
  • — 120 г сухофруктов. Предварительно залейте кипятком на 3-5 минут, а затем слейте воду. Получится сладкая, вязкая основа для печенья. Подойдут финики, абрикосы или чернослив. Они дадут фруктовый вкус и клетчатку печенью.
  • — 100 г размягчённого кокосового или сливочного масла.
  • — 0,5 чайной ложки морской соли.
  • — специи по вкусу.

Способ приготовления

Измельчите в блендере орехи и овсянку. Посолите и добавьте специи. Затем добавьте фруктовое пюре и размягчённое масло. Полученной массе придайте форму бруска, положите в холодильник до застывания. Затем можно нарезать печенье.

Также можно выложить всю массу на пергаментную бумагу, разровняв вилкой.

Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов до румяной корочки снизу, затем перевернуть. Когда обе стороны слегка подрумянятся, переложите печенье на решетку для остывания.

Варианты печенья

Готовое печенье с орехами
Если вы исключили из рациона углеводы, можно заменить овсяные хлопья молотыми семенами чиа или льна, смешанными с равным количеством воды.

Фруктовое пюре можно заменить небольшим количеством (не более 1/4 стакана) ксилита – натурального заменителя сахара, обладающего полезными свойствами.

Чтобы получить имбирно-ореховый вкус, добавьте немного патоки, приправьте корицей, имбирём и гвоздикой. Смешайте с пюре из чернослива.

Для печенья с арахисовым маслом используйте банановое пюре и арахис.

Для миндального печенья главный ингредиент – миндальная мука с добавлением абрикосового пюре и нескольких капель миндального экстракта. Он не только придаст аромат печенью, но и добавит полезных свойств.

Для шоколадного печенья используйте финиковое пюре, грецкие орехи, немного ванили, какао или шоколадную крошку.

Пробуйте экспериментировать. Специи добавлять необязательно, потому что у орехов и фруктов и так богатый вкус.

Наслаждайтесь печеньем с чашкой свежезаваренного чая!

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