В Таиланде заменяют праздничные блюда десертами из желе

Свиная голова, жареная утка и курица на пару. Привычные блюда на праздничном столе в Таиланде. Тайцы..

Свиная голова, жареная утка и курица на пару. Привычные блюда на праздничном столе в Таиланде. Тайцы готовятся встречать китайский Новый год, а на это всегда уходит много денег.

Но в одной кондитерской в Бангкоке придумали, как сэкономить. Здесь делают десерты из желе в виде традиционных блюд. Набор из девяти штук стоит 27 долларов. Желе готовят из кокосового молока, а также – фруктовых и ягодных соков.

[Тханапач Монтрапрасит, совладелец кондитерской]:

«Большинство людей хотят придерживаться традиций. И хотя желе – это ненастоящие утка или курица, но в наш набор входят все блюда, которые обычно готовят на праздник».

Многим идея понравилась. В кондитерской уже не справляются с заказами.

[покупательница]:

«Я живу одна, и мне приходится самой покупать всё: свинину, курицу и утку. Надо много чего купить, а сейчас (из-за COVID) слишком трудные времена. Купить такой набор удобнее и проще».

Китайский Новый год наступит 1 февраля. Его символом будет Голубой водяной тигр.

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