В Таиланде заменяют праздничные блюда десертами из желе

Свиная голова, жареная утка и курица на пару. Привычные блюда на праздничном столе в Таиланде. Тайцы..
Дата загрузки: 2022-01-28
Но в одной кондитерской в Бангкоке придумали, как сэкономить. Здесь делают десерты из желе в виде традиционных блюд. Набор из девяти штук стоит 27 долларов. Желе готовят из кокосового молока, а также – фруктовых и ягодных соков.
[Тханапач Монтрапрасит, совладелец кондитерской]:
«Большинство людей хотят придерживаться традиций. И хотя желе – это ненастоящие утка или курица, но в наш набор входят все блюда, которые обычно готовят на праздник».
Многим идея понравилась. В кондитерской уже не справляются с заказами.
[покупательница]:
«Я живу одна, и мне приходится самой покупать всё: свинину, курицу и утку. Надо много чего купить, а сейчас (из-за COVID) слишком трудные времена. Купить такой набор удобнее и проще».
Китайский Новый год наступит 1 февраля. Его символом будет Голубой водяной тигр.
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