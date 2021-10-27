По 24 ребёнка на одну медсестру: больницам Афганистана не хватает персонала

О трудностях этой больницы можно судить по хаосу, который здесь царит. Это центральная детская больница столицы..

[Марва, медсестра]:

«У нас огромное число пациентов (детей с недоеданием). В инкубаторах должно быть по одному ребёнку, но в них – по три-четыре».

О трудностях этой больницы можно судить по хаосу, который здесь царит. Это центральная детская больница столицы Афганистана. Персонал работает на пределе возможностей.

Эта медсестра говорит, что с приходом к власти запрещённой в России группировки «Талибан» работники стали увольняться. Теперь персонала катастрофически не хватает.

[Марва, медсестра]:

«Мы требуем от нынешних властей увеличить число персонала, поскольку раньше каждая медсестра ухаживала за четырьмя детьми, а теперь на их попечении по 24 пациента. Нагрузка очень большая».

Проблемы, с которыми сегодня сталкиваются афганцы, здесь очевидны. Многие голодают. Сюда постоянно привозят детей, страдающих от недоедания.

[Арзу, жительница Афганистана]:

«У нас столько проблем: нет денег, не можем себе позволить перевести ребёнка в другую больницу. У нас пятеро детей. Я потеряла одного из-за недоедания, поскольку не было денег на лечение. Я продала кусок железа и привезла своего ребёнка на лечение сюда».

ВОЗ отмечает, что система здравоохранения страны на грани краха.

[Мохаммед Летиф Бахиф, замдиректора больницы]:

«У нас проблемы с выплатой зарплаты работникам. Есть и другие проблемы: не хватает лекарств и питания для детей с недоеданием».

Из-за смены власти международные организации прекратили оказывать финансовую помощь афганским фондам.

[Мохаммед Летиф Бахиф, замдиректора больницы]:

«В прошлом ЮНИСЕФ, ВОЗ и УВКБ ООН помогали нашей больнице, особенно помогали истощённым детям. Теперь мы призываем снова обратить внимание на нашу больницу, поскольку нам не хватает медикаментов и еды. Нужна международная помощь».

По данным ООН, около 95% населения Афганистана сегодня сталкивается с проблемой нехватки еды.

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