По 24 ребёнка на одну медсестру: больницам Афганистана не хватает персонала
О трудностях этой больницы можно судить по хаосу, который здесь царит. Это центральная детская больница столицы..
Дата загрузки: 2021-10-27
[Марва, медсестра]:
«У нас огромное число пациентов (детей с недоеданием). В инкубаторах должно быть по одному ребёнку, но в них – по три-четыре».
Эта медсестра говорит, что с приходом к власти запрещённой в России группировки «Талибан» работники стали увольняться. Теперь персонала катастрофически не хватает.
[Марва, медсестра]:
«Мы требуем от нынешних властей увеличить число персонала, поскольку раньше каждая медсестра ухаживала за четырьмя детьми, а теперь на их попечении по 24 пациента. Нагрузка очень большая».
Проблемы, с которыми сегодня сталкиваются афганцы, здесь очевидны. Многие голодают. Сюда постоянно привозят детей, страдающих от недоедания.
[Арзу, жительница Афганистана]:
«У нас столько проблем: нет денег, не можем себе позволить перевести ребёнка в другую больницу. У нас пятеро детей. Я потеряла одного из-за недоедания, поскольку не было денег на лечение. Я продала кусок железа и привезла своего ребёнка на лечение сюда».
ВОЗ отмечает, что система здравоохранения страны на грани краха.
[Мохаммед Летиф Бахиф, замдиректора больницы]:
«У нас проблемы с выплатой зарплаты работникам. Есть и другие проблемы: не хватает лекарств и питания для детей с недоеданием».
Из-за смены власти международные организации прекратили оказывать финансовую помощь афганским фондам.
[Мохаммед Летиф Бахиф, замдиректора больницы]:
«В прошлом ЮНИСЕФ, ВОЗ и УВКБ ООН помогали нашей больнице, особенно помогали истощённым детям. Теперь мы призываем снова обратить внимание на нашу больницу, поскольку нам не хватает медикаментов и еды. Нужна международная помощь».
По данным ООН, около 95% населения Афганистана сегодня сталкивается с проблемой нехватки еды.
Короткая ссылка на эту страницу: