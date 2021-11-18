Сахар: в чём его вред, и как снизить зависимость

В 60-х годах прошлого века получили много доказательств, связывающих сахар с плохим здоровьем. В наши дни этот продукт употребляют всё больше. С этим выросло и негативное влияние сахара на человека. По данным Росстата за 2020 год, россияне в среднем потребляют сахара в четыре раза больше допустимой нормы: 31 кг в год вместо 8 кг.

Современная проблема

В одной чайной ложке в среднем помещается 4 гр сахара. Можно подсчитать, сколько его содержится в разных продуктах, включая те, которые считаются полезными.

Всем известно, что сахар вреден для зубов. Он питает бактерии в зубном налёте. Бактерии вырабатывают кислоту, которая постепенно растворяет эмаль, вызывая образование полостей и кариеса. Но проблемы со здоровьем, связанные с потреблением сахара, выходят далеко за пределы полости рта.

Известно, что сахар ослабляет иммунную систему. Он вызывает воспаление, а также нарушает биом кишечника, снижая количество полезных бактерий в пищеварительном тракте и вызывая дисбаланс в организме. Сахар стимулирует аппетит, повышая риск возникновения ожирения, диабета и сердечных заболеваний. Повышенный уровень сахара в крови приводит к замедлению когнитивных функций, снижению памяти и внимания. Пристрастие к сахару приводит к ухудшению работы мозга.

Почему мы едим сахар?

Во-первых, потому что привыкли к сладкому, а во-вторых, потому что он вызывает сильное привыкание. Согласно исследованиям – к сахару привыкают сильнее, чем к кокаину. Постоянное употребление сладких продуктов заставляет потреблять их больше, чем нужно организму.

Типы сахара, которые обычно потребляются

Большинство подсластителей подвергаются высокой степени очистки, что делает их ещё более вредными для здоровья. Рафинированный тростниковый сахар и кукурузный сироп не имеют никакой питательной ценности – лишь дополнительные калории. Ещё один тип – это непереработанный сахар естественного происхождения. Он содержится в фруктах, корнеплодах и молоке. В них есть необходимые организму витамины, минералы, клетчатка и белки.

Как снизить тягу к сладкому

Тяга к сладкому может быть вызвана различными факторами. У некоторых пристрастие к сладкому возникает из-за скуки, тревоги или стресса. Прежде чем приступить к сладкому, проанализируйте своё состояние и подумайте, как отвлечься от вредной привычки.

Прогулка, беседа с другом, рисование, ведение дневника или чтение книги – всё это может отвлечь от тяги к сладкому, не связанной с голодом. Если вы проголодались, то помните о важности регулярного сбалансированного питания. Еда должна включать белки, жиры, сложные углеводы и много овощей. Здоровое питание поможет чувствовать сытость до следующего приёма пищи и избежать спонтанных перекусов сладостями.