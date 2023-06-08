Поселение и дорогу возрастом 7000 лет нашли в море у берегов Хорватии

Это открытие удивило даже самих учёных. Они нашли остатки неолитического поселения и дороги на дне Адриатического..
Дата загрузки: 2023-06-08
Древнее поселение, вероятно, находилось на маленьком островке, который теперь поглотило море. Дорога шириной четыре метра соединяла его с побережьем. И стены, и дорога были построены из камней без раствора.
[Марта Калебота сотрудница музея Корчулы]:
«На Адриатическом побережье нет другого подобного поселения, построенного методом сухой кладки, на небольшой скале в море. Обычно мы находим неолитические поселения в пещерах или на какой-нибудь плодородной земле на острове, а также на континенте, но никогда не находили в таком месте».
Учёные предполагают, что это поселение было сезонным. В какое-то время года люди жили здесь, а потом, возможно, возвращались в пещеру.
[Марта Калебота сотрудница музея Корчулы]:
«Мы знаем, что в эпоху неолита уже выращивали злаки – занимались сельским хозяйством. Люди также одомашнили животных. В то время у них могли быть одно или два поселения. Они перестали быть только охотниками и собирателями».
Археологи нашли уже много предметов на месте раскопок. Радиоуглеродный анализ показал, что это неолитическое поселение существовало примерно 7000 лет назад.
[Мате Парица, сотрудник Задарского университета]:
«Мы нашли глиняную посуду, кости, топоры, кремниевые ножи и другие предметы. Также мы увидели специфическую керамику, характерную для хварской культуры, существовавшей в эпоху позднего неолита».
Неолит также называют новокаменным веком. В то время появились шлифованные и просверленные орудия труда.
Пока подводные раскопки продолжаются, и археологи ждут новых открытий. Они также предполагают, что на другой стороне острова Корчула есть ещё одно неолитическое поселение.
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