41 мигрант, вероятно, утонул в Средиземном море в результате кораблекрушения

В Средиземном море продолжается операция по поиску выживших мигрантов. На прошлой неделе в результате кораблекрушения 41..
Дата загрузки: 2023-08-13
Информационное агентство Ansa сообщило, что опросило четверых выживших в крушении, которых только недавно доставили на итальянский остров Лампедуза.
Они рассказали спасателям, что находились в лодке с 45 людьми, включая троих детей.
3 августа лодка длиной около семи метров вышла из порта Сфакс в Тунисе, откуда в сторону Европы отплывает много мигрантов.
Однако через несколько часов она перевернулась и затонула, когда её ударила большая волна.
[Иньяцио Скьинту, замдиректора Красного Креста]:
«Люди говорят, что выжили благодаря спасательным жилетам из автомобильных камер. Они рассказали, что, упав в море, держались вместе, но потом их отнесло в разные стороны. Осталось четыре человека. Говорят, что увидели вдалеке брошенную лодку, уцепились за неё и были в море до тех пор, пока их не спасли».
Благотворительная спасательная группа Sea-Watch сообщила, что один из её самолётов-разведчиков заметил, как людей спасает грузовой корабль. Затем выживших пересадили на итальянское судно береговой охраны и доставили на Лампедузу.
Согласно последним данным министерства внутренних дел Италии, в этом году в страну по морю прибыло более 93 тысяч мигрантов. За тот же период прошлого года прибывших было около 45 тысяч.
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