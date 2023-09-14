Останки американского лётчика, погибшего 80 лет назад, извлекли со дна моря у берегов Мальты

В 1943 году во время Второй мировой войны этот американский бомбардировщик упал в Средиземное море рядом..
Дата загрузки: 2023-09-14
Сержант Ньюман летал на бомбардировщике B-24 «Либерейтор». В день гибели он участвовал в воздушной атаке по итальянскому городу Реджо-ди-Калабрия.
[Тимми Гамбин, морской археолог]:
«Над Реджо-ди-Калабрией у самолёта возникли проблемы с двигателем, и он начал двигаться в направлении Мальты. Над Сицилией самолёт попал под зенитный огонь, и пострадал другой двигатель».
Пилот делал всё возможное, чтобы долететь до Мальты. Однако бомбардировщик упал в бухту рядом с городом Марсашлокк. На борту было десять членов экипажа. Девятерых спасли, а Ньюман погиб.
Морским археологам пришлось работать на глубине 58 метров, чтобы извлечь останки лётчика. Они проделали сложную работу и теперь гордятся тем, что она позволила достойно похоронить погибшего.
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