В 1943 году во время Второй мировой войны этот американский бомбардировщик упал в Средиземное море рядом..

Останки американского лётчика, погибшего 80 лет назад, извлекли со дна моря у берегов Мальты

В 1943 году во время Второй мировой войны этот американский бомбардировщик упал в Средиземное море рядом с Мальтой. Вместе с ним погиб 22-летний сержант ВВС США Ирвинг Ньюман. Спустя 80 лет мальтийские морские археологи извлекли и подняли на поверхность останки американского лётчика.

Сержант Ньюман летал на бомбардировщике B-24 «Либерейтор». В день гибели он участвовал в воздушной атаке по итальянскому городу Реджо-ди-Калабрия.

[Тимми Гамбин, морской археолог]:

«Над Реджо-ди-Калабрией у самолёта возникли проблемы с двигателем, и он начал двигаться в направлении Мальты. Над Сицилией самолёт попал под зенитный огонь, и пострадал другой двигатель».

Пилот делал всё возможное, чтобы долететь до Мальты. Однако бомбардировщик упал в бухту рядом с городом Марсашлокк. На борту было десять членов экипажа. Девятерых спасли, а Ньюман погиб.

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Морским археологам пришлось работать на глубине 58 метров, чтобы извлечь останки лётчика. Они проделали сложную работу и теперь гордятся тем, что она позволила достойно похоронить погибшего.

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