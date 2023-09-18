Около 470 человек за один день. Именно столько спасли с лодок в Средиземном море на фоне..

Почти 500 мигрантов за один день спасли в Средиземном море с нескольких лодок

Около 470 человек за один день. Именно столько спасли с лодок в Средиземном море на фоне растущего потока беженцев в Италию. В числе спасённых – более 200 детей.

В операции участвовали береговая охрана и суда организации «Врачи без границ». В море обнаружили 15 лодок с мигрантами.

В целом же в этом году в Италию прибыло около 126 тысяч искателей убежища. Это почти в два раза больше, чем за тот же период 2022-го.

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При этом наибольший удар принял на себя маленький итальянский остров Лампедуза. В последние недели на его берега высадились тысячи мигрантов.

В связи с этим сюда приехали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Ляйен пообещала план действий Евросоюза из 10-ти пунктов, который поможет Италии справиться с ситуацией.

Местные жители говорят, что действовать нужно немедленно.

[Элиза Фрагапане, местная жительница]:

«Мы видели страдающих людей, детей без родителей. И это то, что меня больше всего беспокоит. Вы можете бросить всё и приехать полуголыми. Но когда четырёх-пятилетние дети приезжают одни, без родителей, – просто сердце разрывается». [Джандамино Ломбардо, местный житель]:

«Сегодня это оккупированный остров. Это продолжается последние 30 лет. Думаю, в будущем ничего не изменится. Мы хотим, чтобы остров сделали безопасным для местных жителей благодаря патрулирующим судам и локальному управлению».

В последние дни на Лампедузе наблюдается резкий скачок числа прибывающих мигрантов. Только на прошлой неделе их насчитали около семи тысяч. Это больше, чем всё постоянное население острова.

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