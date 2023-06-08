Курс лиры упал до рекордно низкого уровня и продолжает снижаться

Курс турецкой лиры упал более чем на 7% до рекордно низкого уровня. Он впервые превысил 23..

Курс турецкой лиры упал более чем на 7% до рекордно низкого уровня. Он впервые превысил 23 лиры за доллар и продолжает снижаться. Это самый быстрый обвал турецкой валюты после кризиса 2021 года.

Толчком к падению стало переизбрание президента Тайипа Эрдогана. С тех пор лира потеряла 13% своей стоимости по отношению к доллару, а с начала года – уже 33%.

В качестве причины экономисты называют отказ властей Турции от валютных интервенций. Предполагается, что это может быть признаком того, что Эрдоган решил вернуться к более ортодоксальной денежно-кредитной политике. Министром финансов и главой казначейства он назначил бывшего стратега американского банка Merrill Lynch Мехмета Шимшека. А тот обещает прозрачность, предсказуемость и соответствие международным нормам.

[Энвер Эркан, экономист]:

«Хотя мы ожидаем серьёзного повышения ставки на предстоящих заседаниях центрального банка, мы видим движение турецкой лиры в негативную сторону. Мы видим некоторое обесценивание из-за механизма свободного рынка и ослабления контроля, ослабления регулирования. Турецкая лира приблизилась к своей реальной стоимости».

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В предыдущие годы Эрдоган проводил не совсем стандартную монетарную политику. Она была основана на том, что высокие процентные ставки вызывают рост инфляции, поэтому их нужно снижать. Однако в этом случае производители были вынуждены перекладывать повышенные расходы на покупателей, из-за чего цены всё равно росли.

Несмотря на двузначные показатели инфляции, Центробанк Турции с 2021 года три раза снижал ключевую процентную ставку. Это вызвало резкий скачок цен и обвал лиры. Осенью прошлого года инфляция превысила 85%.

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