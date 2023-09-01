Загадочные каналы возрастом 2800 лет нашли рядом с Иерусалимом

Необычная находка озадачила израильских археологов. Они обнаружили сеть каналов, вырубленных в скале на территории древнего города Давида. Он расположен к югу от Храмовой горы за пределами современного Иерусалима.

Каналы глубиной по колено расположены двумя группами в десяти метрах друг от друга. В первой установке пять каналов, во второй – семь. Их вырубали разными способами и по-разному оформили, но установки похожи друг на друга.

[Ифтах Шалев, руководитель раскопок]:

«С какой целью сделали эти системы каналов, мы не знаем. Аналогов нет ни в Израиле, ни в других странах мира. Мы знаем, что возраст каналов датируется концом IX века до нашей эры. Они были построены почти 2800 лет назад в эпоху Первого Храма Иерусалима».

Археологи предположили, что каналы использовали для забоя животных перед какими-нибудь праздниками или жертвоприношениями. Они пригласили судмедэкспертов, но те не нашли никаких остатков крови. Учёные также пришли к выводу, что каналы не отводили сточных вод.

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Специалисты выдвинули ещё версию. Каналы могли служить своеобразными ваннами для замачивания каких-либо продуктов. Также, возможно, в них полоскали и сушили бельё. Подтвердить это пока не могут. Однако учёные считают, что, в любом случае, эти каналы играли важную роль для жителей древнего города. Системы были сделаны рядом с источником воды и находились в промышленно развитом и густонаселённом городском районе.

Археологический парк «Город Давида» – старейший район Иерусалима. В бронзовом веке это был город с крепостной стеной. Считается, что там царь Давид построил дворец и основал столицу объединённого царства Израиля и Иудеи.

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