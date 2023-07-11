Почти 90 мигрантов случайно обнаружили и спасли у берегов Канарских островов

Береговая охрана Испании спасла почти 90 мигрантов в Атлантическом океане. Их лодку заметили с самолёта, который..

Береговая охрана Испании спасла почти 90 мигрантов в Атлантическом океане. Их лодку заметили с самолёта, который разыскивает другое судно. На его борту 200 выходцев из Африки, и оно вышло из Сенегала 27 июня. Уже некоторое время о нём ничего не известно. На судне много несовершеннолетних.

Лодку со спасёнными мигрантами обнаружили в 110 километрах от острова Гран-Канария. На ней плыли 80 мужчин и шесть женщин. Всех доставили в испанский порт Аргинегин.

Недавно в Атлантике пропали ещё две лодки с выходцами из Африки. Они также отправились в путь из Сенегала. На борту было около 120 человек.

Из сенегальского городка Кафунтин регулярно отходят суда с африканскими мигрантами, стремящимися попасть в Европу. Ближайший пункт назначения – Канарские острова. От Сенегала их отделяет 1700 километров.

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Мигранты отправляются в дальний путь на старых и переполненных судах, с маленьким запасом питьевой воды. Атлантический маршрут опасен из-за сильных течений, и лодки часто тонут.

По данным властей Испании, за первые шесть месяцев этого года на Канарские острова прибыли 7200 мигрантов. Это примерно на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года.

При этом в первой половине этого года погибли либо пропали без вести более 120 мигрантов. Такие цифры приводит Международная организация по миграции. А некоммерческая организация Caminando Fronteras сообщает, что при попытке добраться до Канарских островов погибли почти 800 человек.

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