«Мёртвая зона» образовалась в Сиамском заливе у берегов Таиланда из-за планктона

Рыбак Сучат Буават уже 20 лет выращивает мидии в Сиамском заливе у восточного побережья Таиланда. У..

[Сучат Буават, владелец ферм по выращиванию мидий]:

«Ущерб, наверное, достиг ста процентов. Видите, они просто падают, когда их встряхнёшь. Живых нет. Всё погибло, включая устриц».

Рыбак Сучат Буават уже 20 лет выращивает мидии в Сиамском заливе у восточного побережья Таиланда. У него десять ферм. Но в этом году они принесли только убытки. Уже на 14 тысяч долларов. Мужчина показывает, во что здесь превращаются моллюски.

Всего на этом побережье 260 ферм. По данным Ассоциации рыболовов провинции Чонбури, 80% хозяйств понесли материальный ущерб.

Проблемы начались из-за разрастания планктона. Сейчас он покрывает четверть акватории Сиамского залива. Этот участок учёные называют «мёртвой зоной». Мелкие организмы, дрейфующие в воде, закрывают свет и не дают циркулировать кислороду. В итоге морские обитатели остаются без пищи и не могут дышать, из-за чего погибают.

[Тануспонг Покаванич, морской биолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Планктон поглощает все питательные вещества в воде. Кроме того, организмы погибают из-за недостатка света и опускаются на дно, где разлагаются. Из-за этого кислорода тоже становится меньше. Это называется эвтрофикацией. Такое явление приводит к гибели огромного количества рыбы».

Учёные взяли пробы воды и провели исследования в лаборатории. Анализы показали, что в заливе разрастаются колонии ночесветок – одноклеточных организмов. Такая же «мёртвая зона» появлялась в Сиамском заливе в 2020 году, когда Тихий океан нагрелся из-за климатического феномена Эль-Ниньо. В этом году наблюдается такое же явление.

[Тануспонг Покаванич, морской биолог]:

«Теперь все согласны с тем, что феномен Эль-Ниньо, зародившийся где-то вдалеке в Тихом океане, повлиял на Таиланд. Эль-Ниньо приносит засуху и вызывает повышение температуры моря».

Между тем морские биологи пока не нашли чёткой связи между Эль-Ниньо и разрастанием планктона в Сиамском заливе. Говорят, что эти два явления могли просто совпасть по времени.

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