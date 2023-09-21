«Мёртвая зона» образовалась в Сиамском заливе у берегов Таиланда из-за планктона

Рыбак Сучат Буават уже 20 лет выращивает мидии в Сиамском заливе у восточного побережья Таиланда. У..
Дата загрузки: 2023-09-21
[Сучат Буават, владелец ферм по выращиванию мидий]:
«Ущерб, наверное, достиг ста процентов. Видите, они просто падают, когда их встряхнёшь. Живых нет. Всё погибло, включая устриц».
Всего на этом побережье 260 ферм. По данным Ассоциации рыболовов провинции Чонбури, 80% хозяйств понесли материальный ущерб.
Проблемы начались из-за разрастания планктона. Сейчас он покрывает четверть акватории Сиамского залива. Этот участок учёные называют «мёртвой зоной». Мелкие организмы, дрейфующие в воде, закрывают свет и не дают циркулировать кислороду. В итоге морские обитатели остаются без пищи и не могут дышать, из-за чего погибают.
[Тануспонг Покаванич, морской биолог]:
«Планктон поглощает все питательные вещества в воде. Кроме того, организмы погибают из-за недостатка света и опускаются на дно, где разлагаются. Из-за этого кислорода тоже становится меньше. Это называется эвтрофикацией. Такое явление приводит к гибели огромного количества рыбы».
Учёные взяли пробы воды и провели исследования в лаборатории. Анализы показали, что в заливе разрастаются колонии ночесветок – одноклеточных организмов. Такая же «мёртвая зона» появлялась в Сиамском заливе в 2020 году, когда Тихий океан нагрелся из-за климатического феномена Эль-Ниньо. В этом году наблюдается такое же явление.
[Тануспонг Покаванич, морской биолог]:
«Теперь все согласны с тем, что феномен Эль-Ниньо, зародившийся где-то вдалеке в Тихом океане, повлиял на Таиланд. Эль-Ниньо приносит засуху и вызывает повышение температуры моря».
Между тем морские биологи пока не нашли чёткой связи между Эль-Ниньо и разрастанием планктона в Сиамском заливе. Говорят, что эти два явления могли просто совпасть по времени.
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