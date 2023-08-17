Более 60 мигрантов, по всей видимости, утонули у берегов Кабо-Верде в Атлантическом океане. Спасены 38 человек,..

Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Кабо-Верде: более 60 человек погибли

Более 60 мигрантов, по всей видимости, утонули у берегов Кабо-Верде в Атлантическом океане. Спасены 38 человек, включая четверых детей в возрасте от 12 до 16 лет. Выживших доставили на остров Сал.

Мигранты отплыли на деревянной рыбацкой лодке от берегов Сенегала 10 июля. На борту было более 100 пассажиров – в основном, сенегальцы.

Пока непонятно, что именно произошло. Мигранты говорят, что лодка перевернулась. Однако она не затонула и продолжала дрейфовать. Её заметили с рыболовецкого судная в 300 километрах от острова Сал и сообщили в полицию. Так выживших удалось спасти.

[Жозе Морейра, врач]:

«Выжившие чувствуют себя лучше. Им дают воду и за ними ухаживают здесь, в палатке в порту. Мы тестируем их на малярию и COVID. Положительных результатов пока нет».

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Островное государство Кабо-Верде расположено в 600 километрах от побережья Западной Африки и находится на миграционном маршруте, ведущем к Канарским островам. Для выходцев из Африки это возможность попасть в Евросоюз и попытаться улучшить условия своей жизни. Однако этот маршрут считается одним из самых смертоносных в мире.

[Филомена Гонсалвиш, министр здравоохранения Кабо-Верде]: жен

«Это сопряжено с большой болью. Но мы знаем, что миграция – это глобальная проблема, требующая международного сотрудничества, обсуждений и глобальной стратегии. Учитывая ситуацию в мире, связанную с миграцией, все нации должны сесть за стол переговоров и подумать, что можно сделать, чтобы люди больше не гибли в море».

По данным Международной организации по миграции, в прошлом году при попытке добраться до Канарских островов погибло более 550 человек. За первые шесть месяцев этого года погибли 126 мигрантов.

Между тем агентство Европейского союза по безопасности внешних границ «Фронтекс» сообщило, что с января по июль этого года до берегов ЕС добрались 176 тысяч нелегальных мигрантов. Это самый высокий показатель за такой период с 2016 года.

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