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Не менее 60 человек погибли в результате прорыва плотины в Судане

Не менее 60 человек погибли в результате прорыва плотины в Судане

Не менее 20 деревень смыло с лица земли в результате прорыва плотины Арбаат на побережье Красного..

Дата загрузки: 2024-08-28

Не менее 60 человек погибли в результате прорыва плотины в Судане
Не менее 20 деревень смыло с лица земли в результате прорыва плотины Арбаат на побережье Красного моря в Судане. Погибло более 60 человек, от 150 до 200 пропали без вести, примерно 170 пострадали. Дома примерно 50 000 жителей повреждены.

Обрушение произошло из-за наводнения, вызванного проливными дождями. Плотина находится в 40 километрах от Порт-Судана. Этот город выполняет роль временной столицы после того, как повстанцы захватили Хартум.

[Стефан Дюжаррик, представитель ООН]:
«Наши гуманитарные партнёры и местные власти оценивают ситуацию в пострадавших районах. В ближайшие дни они получат дополнительную информацию о масштабах ущерба. Плотина Арбаат – важнейшее сооружение в Порт-Судане. Это основной источник пресной воды для города».

В ООН ожидают, что водоснабжение Порт-Судана сильно пострадает, из-за чего ухудшится гуманитарная ситуация. В городе находятся сотни тысяч переселенцев. Они бежали из домов из-за боевых действий. В стране с апреля прошлого года идёт война между правительственной армией и военизированной организацией «Силы быстрого реагирования».

Дамбы, дороги и мосты в Судане были в аварийном состоянии ещё до вооружённого конфликта. А теперь надежды на ремонт ещё меньше, поскольку власти тратят много ресурсов на войну.

Ситуацию в стране осложняют наводнения. По данным ООН, из-за них покинули дома 118 000 человек. Некоторые люди ушли в горы, но и там оказались в затруднительном положении.

При этом наводнения приводят к вспышкам холеры и других инфекционных болезней. А их быстрому распространению способствует то, что большое число переселенцев живёт в антисанитарных условиях.
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