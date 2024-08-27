Захваты, броски и брызги во все стороны – в британской деревушке Стакстедс снова проходит чемпионат по..

Чемпионат по борьбе в подливке прошёл в Великобритании

Захваты, броски и брызги во все стороны – в британской деревушке Стакстедс снова проходит чемпионат по борьбе в подливке. Силы пробуют десятки соперников. Впрочем, победу им обеспечат не мускулы, а костюмы и артистизм.

Например, этот мускулистый борец предстал перед публикой в образе младенца в подгузнике. Кто-то выбрал образ хот-дога.

А участник из Австрии Маркус Дормайер нарядился мясником, потому что это его профессия. Говорит, что один из организаторов чемпионата тоже мясник.

[Маркус Дормайер, участник чемпионата]:

«Эндрю дал мне рецепт веганской кровяной колбасы. И теперь я приехал, чтобы его поблагодарить и показать, как готовлю веганские сосиски и как выиграю чемпионат по борьбе в соусе».

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Тёмную жидкость в бассейне называют «ланкаширским соусом». Его готовят на мясе и овощах. Раньше для чемпионата использовали натуральный. Теперь делают из кукурузной муки и карамели.

В соревнованиях участвуют 16 мужчин и 8 женщин. За битвой следит рефери, а четверо судей оценивают выступления. Бой длится всего две минуты. Когда всё закончено, борцов обливают водой.

Весёлый чемпионат проходит уже в 16-й раз. Пять лет назад его внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Участие в соревнованиях платное, вход для зрителей – тоже. Собранные деньги передают благотворительным организациям.

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