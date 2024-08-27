Египтянин Бассем Бадр превратил увлечение в бизнес. Он разводит на крыше своего дома ценные породы кур...

Египтянин увлёкся разведением ценных пород кур и превратил это в бизнес

Египтянин Бассем Бадр превратил увлечение в бизнес. Он разводит на крыше своего дома ценные породы кур.

Начиналось всё с небольшого хозяйства. Мужчина завёл несколько птиц, чтобы обеспечить семью мясом и яйцами. Когда появились излишки, начал делиться с родственниками. А потом стало хватать и на продажу. Так появились деньги на покупку ценных пород кур.

[Бассем Бадр, фермер]:

«Одна из самых ценных пород, которые есть у меня, – это индийская. Цена может превышать 600 долларов. Это зависит от чистоты породы».

У фермера также есть куры породы брама. У них пышное оперение тела и ног. Есть и порода сассо, выведенная во Франции. Этих кур выращивают для получения мяса. Египтянин также разводит вьетнамских кур и птиц местных пород.

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Самая дешёвая породистая курица стоит десять долларов. Некоторые покупатели приходят сюда постоянно.

[покупатель]:

«Сегодня я зашёл к господину Бассему купить цыплёнка серебристой брамы и петуха чёрной масти. Он немного дороже, чем серебристый. У каждого цвета своя цена».

Бассем не только продаёт кур ценных пород, но и обменивается ими с другими фермерами. Говорит, что это хобби приносит ему большое удовольствие.

Мужчина также держит гусей и уток. Здесь же, на крыше выращивает траву для своих птиц.

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