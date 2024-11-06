Испанские военные ищут тела погибших в реках на востоке страны. Местные власти сообщили, что не менее..

Не менее 89 человек пропали без вести в результате наводнений на востоке Испании

Испанские военные ищут тела погибших в реках на востоке страны. Местные власти сообщили, что не менее 89 человек пропали без вести в результате смертоносных наводнений. В это число включены только те, чьи родственники заявили о пропаже и предоставили образцы ДНК.

Стихийное бедствие началось в конце октября, когда на восточные регионы Испании обрушились проливные дожди. За этим последовали наводнения. В целом в Валенсии, Кастилии-Ла-Манче и Андалусии погибли не менее 217 человек. Более 60 тел пока не опознаны.

Больше всего пострадала Валенсия. На днях туда прибудет исследовательское судно. Оно поможет искать погибших. Его оборудование позволяет делать детальные снимки морского дна. Некоторые полагают, что тела людей могло унести в море.

Наводнения также нанесли большой ущерб инфраструктуре. Разрушены дороги и мосты, повреждены линии электропередачи. Также разрушены 1800 предприятий, и ещё 4500 получили повреждения. Ущерб может превысить десять миллиардов евро.

Кроме того, в результате бедствия уничтожено более 100 000 автомобилей. В городке Пайпорта образовалось автомобильное кладбище, и оно продолжает расти.

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«Фуры с (повреждёнными) автомобилями приезжают постоянно. Их складывают друг на друга, и уже выросло несколько рядов».

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство выделит более десяти миллиардов долларов на помощь пострадавшим. Деньги пойду на оплату работ по очистке городов и деревень. Также окажут помощь малому бизнесу и фрилансерам. Кроме того, правительство покроет половину расходов на ремонт инфраструктуры.

Между тем местные жители разгневаны тем, что власти медленно и неэффективно реагируют на стихийное бедствие. Быстрее откликнулись добровольцы из непострадавших городов. Люди самоорганизовались и приехали на помощь. Волонтёры привозили еду и воду, а также помогали убирать грязь и мусор.

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