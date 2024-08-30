Бразильская семья осталась без крова и живёт под автомобильным мостом

Бразилец Милтон с женой и падчерицей уже два месяца живут под автомобильным мостом. А нормального дома..

[Милтон ду Насименто, бездомный]:

«Мы потеряли всё! Телевизор, радио, мебель, матрасы, одеяла, бытовую технику. Всё пропало».

Бразилец Милтон с женой и падчерицей уже два месяца живут под автомобильным мостом. А нормального дома у них нет уже четыре месяца. Он стал непригоден после сильного наводнения, которое произошло в Порту-Алегри и прилегающих районах в мае.

Милтону предлагали поселиться в приюте. Мужчина не захотел. Дело в том, что у него много животных: три свиньи, два кабана, пять лошадей, 24 козы и десять собак. Бросить их не смог. Поэтому и остался неподалёку от своего прежнего дома.

[Милтон ду Насименто, бездомный]:

«Я очень люблю животных. Я здесь самый сумасшедший человек. Животных обычно считают источником денег. Но не я. Животные – члены моей семьи. Я предпочёл остаться с ними. Не захотел рисковать и отправлять их в приют, откуда они, возможно, никогда ко мне не вернутся».

Милтон предлагал жене уйти в приют, но та не хочет покидать мужа.

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Сначала семья жила в фургоне на обочине дороги, но потом по ней возобновили движение, и они перебрались сюда.

В импровизированном доме под мостом есть стол, диван, газовая плита, а также стиральная машина и телевизор. Они подключены к городской электросети. Сломанный холодильник служит шкафом для продуктов, уберегая их от крыс. Для сна соорудили что-то вроде больших нар.

Проблем в таком жилище много. Особенно мешает шум с дороги. Ещё одна сложность – гигиена. Мыться приходится в палатке, обливаясь водой из ведра. Мыть посуду тоже сложно. Несмотря на всё это, месяц назад к Милтону переехала его 80-летняя мама.

Мужчина работает в транспортной компании. Жена по вечерам учится в образовательном центре для взрослых. В конце трудного дня все вместе смотрят телевизор.

Местные власти объясняют, что эту семью просто невозможно убедить перебраться в приют.

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