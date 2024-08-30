Лесной пожар подбирается к курорту в Хорватии

У популярного курорта Сплит в Хорватии бушует лесной пожар. С огнём борются около 300 пожарных. Сплит..

У популярного курорта Сплит в Хорватии бушует лесной пожар.

С огнём борются около 300 пожарных.

Сплит – второй по величине город Хорватии. Пожар на близлежащих горных склонах начался в понедельник. С тех пор уже выгорело 700 гектаров территории.

При этом Хорватская пожарная ассоциация заявила, что пожар начался в городке Жрновница в результате удара молнии, и его быстро взяли под контроль. Однако в среду он вспыхнул снова – усилился ветер, и пламя раздуло.

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В тушении огня задействованы пожарные самолеты Canadair и десятки транспортных средств.

По словам учёных, в регионе последний месяц фиксируют температуры выше среднего и сухую погоду. Это создало идеальные условия для лесных пожаров.

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