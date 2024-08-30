Роботы-тренеры помогают в реабилитации пациентов, перенёсших инсульт

Шотландец Джейк Макдональд в марте этого года пережил инсульт, и его руки стали непослушными. Чтобы вернуть..

Шотландец Джейк Макдональд в марте этого года пережил инсульт, и его руки стали непослушными. Чтобы вернуть им подвижность, надо каждый день делать упражнения. Теперь мужчине помогает персональный робот-тренер. Его разработали европейские учёные.

«Умное» устройство считывает сигналы мозга пациента и понимает, что тот планирует

сделать.

[Эмильянн Нолт, соавтор исследования]:

«Джейк думает о том, что хочет поднять левую руку, чтобы выполнить упражнение. Гарнитура улавливает сигнал и отправляет его в компьютер. Мы видим эту информацию и говорим роботу: «Теперь и ты должен поднять руку». То есть робот имитирует движения Джейка в реальном времени».

Фактически робот-тренер показывает, как должна двигаться рука, а мужчина за ним повторяет. Кроме того, «умная» машина подбадривает пациента и общается с ним во время упражнений. Джейк говорит, что от таких занятий уже есть эффект.

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[Джейк Макдональд, пациент]:

«Теперь я могу делать это самостоятельно, поскольку стал лучше держать баланс, лучше сосредоточиваться. Но мне по-прежнему нужно много работать с левой стороной».

Робот-тренер предназначен для пациентов, которые восстанавливаются после инсульта или черепно-мозговой травмы. У 80% из них проблемы с подвижностью рук, поэтому им нужно постоянно делать упражнения. Однако 60% людей, переживших инсульт, страдают забывчивостью. А кому-то просто не хватает мотивации. В итоге только 30% пациентов полностью проходят реабилитационную программу.

Учёные считают, что робот-тренер пробудит у пациентов интерес к упражнениям.

[Линн Бейли, исследовательница]:

«Мы надеемся, что робот, двигающийся вместе с пациентом, мотивирует его больше заниматься, чтобы пройти реабилитацию после инсульта».

Над проектом работают австрийские и британские учёные. Они уже провели эксперимент, в котором участвовали 16 пациентов и шесть терапевтов.

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