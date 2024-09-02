Новый подземный музей в Нью-Дели посвятили Могольской империи

Перенеситесь в эпоху Великих Моголов предлагают в Нью-Дели в Индии. В мавзолее Хумаюна открылся новый подземный..

Перенеситесь в эпоху Великих Моголов предлагают в Нью-Дели в Индии. В мавзолее Хумаюна открылся новый подземный музей. Его экспозиция посвящена жизни и наследию падишаха.

Хумаюн правил на территории современных Восточного Афганистана, Бангладеш, Северной Индии и Пакистана с 1530 по 1540 год, а через 15 лет – ещё год. Он участвовал в 27 битвах и побывал в 122 городах, преодолев 34 000 километров от Персии до Индии.

В музее представлены 500 экспонатов. Это старинные монеты, произведения искусства, рукописи, книги, доспехи, оружие и даже астролябия. Хумаюн увлекался астрономией и персидской поэзией.

На панорамном экране можно посмотреть видео с памятниками эпохи Великих Моголов, расположенными в окрестностях.

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[Ратиш Нанда, сотрудник Фонда Ага Хана]:«Это во многом «живой» музей. <…> Картина заменит тысячу слов, а видео и анимация – наверное, 10 000. Всего за несколько минут экран расскажет о том, как этот регион развивался на протяжении семи столетий».

Музей делится на пять залов. В каждом есть карты и экраны, на которых можно посмотреть видео.

[гость музея]:«(Музей) позволяет пережить прошлое. Люди, изучающие историю и обладающие знаниями в этой области, могут увидеть, как прошлое предстаёт перед их глазами».

Мавзолей Хумаюна был построен по заказу вдовы падишаха. Исторический памятник включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А музей императора Великих Моголов готовили к открытию 25 лет.

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