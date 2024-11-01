Нью-Дели возглавил список крупных городов с самым грязным воздухом

Густой смог окутал Нью-Дели после праздника Дивали. В результате столица Индии возглавила рейтинг крупнейших городов мира..
Дата загрузки: 2024-11-01
Густой смог окутал Нью-Дели после праздника Дивали. В результате столица Индии возглавила рейтинг крупнейших городов мира с самым грязным воздухом. Индекс качества воздуха составил 348 пунктов, что считается опасным для здоровья.
Праздник Дивали ещё называют фестивалем огней, поскольку в это время принято зажигать свечи и фонарики и запускать фейерверки. Однако несколько лет назад Верховный суд Индии запретил использовать пиротехнику зимой и во время праздника Дивали. Нарушителям грозит уголовное преследование.
Впрочем, угроза тюрьмы не останавливает людей. Многие продолжают поджигать петарды и запускать фейерверки, считая это неотъемлемым атрибутом фестиваля. В результате в уже загрязнённый воздух попадает ещё больше вредных частиц.
[житель Нью-Дели]:
«Загрязнение – это огромная проблема в наши дни, особенно сегодня. Воздух очень плохой. Люди запускали фейерверки до поздней ночи, мы даже не могли спать из-за шума».
[житель Нью-Дели]:
«Сегодня воздух очень грязный. Раньше было не так плохо, но из-за фейерверков во время Дивали загрязнение чрезмерное».
Некоторые индуистские организации критикуют запрет на пиротехнику, говоря, что это нарушает традиции праздника. Между тем, городские власти отмечают, что это вопрос здоровья и даже жизней людей.
Воздух в Дели в другое время также очень грязный. Обычно в столице Индии стоит смог из-за сжигания сухой травы на полях и чрезмерного количества транспорта на дорогах.
Короткая ссылка на эту страницу: