Нью-Дели возглавил список крупных городов с самым грязным воздухом

Густой смог окутал Нью-Дели после праздника Дивали. В результате столица Индии возглавила рейтинг крупнейших городов мира..

Густой смог окутал Нью-Дели после праздника Дивали. В результате столица Индии возглавила рейтинг крупнейших городов мира с самым грязным воздухом. Индекс качества воздуха составил 348 пунктов, что считается опасным для здоровья.

Праздник Дивали ещё называют фестивалем огней, поскольку в это время принято зажигать свечи и фонарики и запускать фейерверки. Однако несколько лет назад Верховный суд Индии запретил использовать пиротехнику зимой и во время праздника Дивали. Нарушителям грозит уголовное преследование.

Впрочем, угроза тюрьмы не останавливает людей. Многие продолжают поджигать петарды и запускать фейерверки, считая это неотъемлемым атрибутом фестиваля. В результате в уже загрязнённый воздух попадает ещё больше вредных частиц.

[житель Нью-Дели]:

«Загрязнение – это огромная проблема в наши дни, особенно сегодня. Воздух очень плохой. Люди запускали фейерверки до поздней ночи, мы даже не могли спать из-за шума».

[житель Нью-Дели]:

«Сегодня воздух очень грязный. Раньше было не так плохо, но из-за фейерверков во время Дивали загрязнение чрезмерное».

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Некоторые индуистские организации критикуют запрет на пиротехнику, говоря, что это нарушает традиции праздника. Между тем, городские власти отмечают, что это вопрос здоровья и даже жизней людей.

Воздух в Дели в другое время также очень грязный. Обычно в столице Индии стоит смог из-за сжигания сухой травы на полях и чрезмерного количества транспорта на дорогах.

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