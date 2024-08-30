Выставку эксклюзивных авто устроили в родовом имении Мальборо в Англии

Блейнхаймский дворец в Англии в 19-й раз принимает выставку эксклюзивных авто Salon Prive. Сюда привезли суперкары..

Блейнхаймский дворец в Англии в 19-й раз принимает выставку эксклюзивных авто Salon Prive. Сюда привезли суперкары стоимостью миллионы евро.

Это гиперкупе Naran. Особенность в том, что владелец сможет сам дать ему имя.

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[Гарри Хьюз, сотрудник Naran Automotive]:«Это гиперкупе – спортивный автомобиль 2+2. Это простой и интуитивно понятный автомобиль в стиле GT3 для бездорожья. Это суперкар. Мы выпустим 39 экземпляров. И идея в том, чтобы создать ощущение, что это автомобили прошлых лет. В те далёкие времена управлять ими было достижением, удовольствием и вызовом».

Автомобиль оснащён 5-литровым двигателем мощностью более 1000 лошадиных сил. До сотни разгоняется примерно за 2,3 секунды. Стартовая цена – два миллиона евро. При этом покупатель может заказать отделку по своему вкусу. Производство начнётся в 2025-м.

А этот экзотический автомобиль недавно дебютировал на конкурсе элегантности в Калифорнии. Tuthill GT One – это современная версия Porsche 911 GT1 эпохи 90-х. Однако построен не на его базе, а с нуля.

[Ричард Татхилл, глава компании Tuthill]:«Раллийным машинам приходится ездить по разным видам местности. У гоночных автомобилей маленький дорожный просвет и маленький ход подвески, поэтому на неровностях возникает проблема. Так что наш суперкар немного выше большинства автомобилей этого типа. У него большой ход подвески. Получилась идеальная дорожная машина».

У GT One 4-литровый силовой агрегат в 600 лошадиных сил. Кузов выполнен из углепластика. Фирма выпустит всего 22 таких автомобиля, и все уже проданы. Цена – 1,8 миллиона евро.

Ещё один впечатляющий экспонат – родстер Brabus SL750. Он сделан на платформе Mercedes-AMG SL 63. Двухдверка оснащена 4-литровым битурбомотором мощностью 750 лошадиных сил. Отметку в 100 километров в час преодолевает за 3,3 секунды. Ателье выпустит всего 25 экземпляров. Цены стартуют от 330 000 евро.

На лужайках родового имения герцогов Мальборо также представили коллекцию самых эксклюзивных автомобилей синего цвета. Их общая стоимость – 140 миллионов евро.

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