Вынужденные посадки и досмотры: новая волна угроз взрыва прокатилась по Европе

Не менее 27 новых случаев ложных угроз взрыва на борту самолётов поступило по всей Европе. Это..
Дата загрузки: 2026-11-06
Не менее 27 новых случаев ложных угроз взрыва на борту самолётов поступило по всей Европе. Это уже вторая подобная волна за неделю: из-за угроз некоторые авиалайнеры совершили вынужденные посадки, а для сопровождения некоторых привлекли военную авиацию.
В целом масштабные сбои в авиасообщении коснулись 16 стран, включая Францию, Испанию, Италию и Болгарию. При проверках никаких подозрительных предметов не обнаружили.
Пока ни одна организация официально не взяла на себя ответственность за угрозы. По данным агентства Associated Press, некоторые письма с угрозами отправлены от имени группировки, называющей себя антифеминистской.
Власти некоторых стран связывают подобные происшествия с гибридными операциями и предупреждают о возможном усилении таких угроз.
К слову, один такой инцидент может стоить авиакомпаниям до 250 000 долларов.
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