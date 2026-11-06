Вынужденные посадки и досмотры: новая волна угроз взрыва прокатилась по Европе

Не менее 27 новых случаев ложных угроз взрыва на борту самолётов поступило по всей Европе. Это уже вторая подобная волна за неделю: из-за угроз некоторые авиалайнеры совершили вынужденные посадки, а для сопровождения некоторых привлекли военную авиацию.

В целом масштабные сбои в авиасообщении коснулись 16 стран, включая Францию, Испанию, Италию и Болгарию. При проверках никаких подозрительных предметов не обнаружили.

Пока ни одна организация официально не взяла на себя ответственность за угрозы. По данным агентства Associated Press, некоторые письма с угрозами отправлены от имени группировки, называющей себя антифеминистской.

Власти некоторых стран связывают подобные происшествия с гибридными операциями и предупреждают о возможном усилении таких угроз.

К слову, один такой инцидент может стоить авиакомпаниям до 250 000 долларов.