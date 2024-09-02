Люди в Пакистане переходят на солнечную энергию, но не для экологичности

Вот так теперь выглядит Исламабад с высоты птичьего полёта. На крышах многих домов установлены солнечные панели...
Дата загрузки: 2024-09-02
Однако дело не в стремлении к экологичности, а в счетах за электроэнергию. Потребитель в среднем платит 350 долларов в месяц, хотя ещё год назад платил 100.
В течение последнего финансового года, который закончился 30 июня, цены на электричество выросли на 26%. А в июле оно подорожало ещё на 20%. Власти объясняют, что это сделано в рамках договорённости с МВФ, который выделит стране кредит в сумме семи миллиардов долларов.
Так что людям ничего не остаётся, кроме как покупать солнечные панели и отказываться от услуг государственной электросети.[Мухаммад Икбал, мастер по установке солнечных панелей]:
«За последние два года наш бизнес значительно вырос. Поскольку электроэнергия дорогая, 90 процентов людей переходят на солнечную энергию. У нас много заказов, мы устанавливаем конструкции с солнечными панелями днём и ночью».
Владелец магазина солнечных панелей в Равалпинди говорит, что за два года продажи увеличились на 40%.[Амир Шехзад, владелец магазина]:
«Это произошло, когда упали цены на солнечные панели. Бизнес пошёл в гору. Люди, которые не могли позволить себе солнечные панели, теперь покупают их».
Установка солнечных панелей в среднем обходится в 3500 долларов. Затраты окупаются за год-полтора. Потом электричество становится бесплатным.[Раджа Талиб, житель Равалпинди]:
«Электроэнергия стоит так дорого, что это не по карману. Вложив деньги один раз, можно избежать всех дальнейших расходов на электричество».
Ещё один аргумент в пользу солнечной энергии – это частые отключения электричества по всей стране. Так что некоторые пакистанцы устанавливают большие конструкции с солнечными панелями, чтобы излишки электроэнергии продавать государственной электросети.
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