Одной древнегреческой статуе посвятили целый музей в Хорватии

Хорватский остров Лошинь в северной части Адриатического моря знаменит своей историей и живописными видами. Есть здесь..

Хорватский остров Лошинь в северной части Адриатического моря знаменит своей историей и живописными видами. Есть здесь и одна интересная достопримечательность – музей, посвящённый всего одной статуе и названный её именем.

Вот главный экспонат – бронзовая скульптура греческого атлета Апоксиомена. Статую в 1996 году в Адриатическом море нашёл бельгийский дайвер. Через три года её подняли со дна. Эта археологическая находка стала самой важной в Хорватии за несколько десятилетий.

Возраст скульптуры превышает 2000 лет. Считается, что её сбросили в море в I веке нашей эры. Так моряки хотели спасти судно во время шторма. Статуя весит 300 килограммов, её высота – 192 сантиметра.

Под музей для этой скульптуры отдали дворец в городе Мали-Лошинь. Конечно, там не один экспонат, но вся история вращается вокруг статуи Апоксиомена. Гости проходят через залы и узнают о древней средиземноморской торговле и судостроении тех времён, а также знакомятся с греческим и римским искусством. Здесь можно узнать и о том, как реставрировали статую.

[Никола Андрийчич, экскурсовод]:

«В мире очень мало подобных музеев. В Европе, насколько мне известно, их всего два – это наш музей и музей на севере Италии. Это всё. Думаю, что такая концепция очень интересна».

Апоксиомен – это тип древнегреческой скульптуры, изображающей атлета, который скребком очищает себя от пыли и пота после состязаний. Хорватская статуя считается копией скульптуры, созданной Лисиппом – придворным скульптором Александра Македонского. Это также наиболее сохранившаяся статуя Апоксиомена из всех найденных до сих пор.

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