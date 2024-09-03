Прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест лидера оппозиции

Суд Венесуэлы выдал ордер на арест лидера оппозиции страны Эдмундо Гонсалеса. Об этом объявила Генеральная прокуратура...
Дата загрузки: 2024-09-04
В последние недели оппозиция и многие венесуэльцы оспаривали результаты выборов. Они говорили, что 28 июля Гонсалес одержал громкую победу, опередив Мадуро с большим отрывом. Люди также выходили на протесты и вступали в стычки с полицией.
При этом, Национальная избирательная комиссия Венесуэлы и Верховный суд заявили, что победа досталась действующему президенту.
Сам Мадуро в эфире государственного телевидения назвал Гонсалеса зачинщиком беспорядков.[Николас Мадуро, президент Венесуэлы]:
«Этот трусливый человек, Гонсалес Уррутия, имеет наглость заявлять, что он ничего не признаёт».
Выдача ордера на арест стала серьёзной эскалацией репрессий в отношении оппозиции Венесуэлы. Некоторые западные страны и международные организации, такие как группа экспертов ООН, заявили, что голосование не было прозрачным. Они потребовали публикации полных подсчётов. А некоторые открыто заявили о фальсификациях.
Тем временем, министр иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альварес заявил, что США обратились к карибскому государству с просьбой изъять самолёт, который использовал президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Самолёт находился в Доминиканской Республике на ремонте. Его уже переправили во Флориду и планируют использовать для уголовного расследования, проводимого Министерством юстиции США. Так, прокуроры считают, что его покупка была произведена с нарушением американских санкций.
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