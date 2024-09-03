Прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест лидера оппозиции

Суд Венесуэлы выдал ордер на арест лидера оппозиции страны Эдмундо Гонсалеса. Об этом объявила Генеральная прокуратура...

Суд Венесуэлы выдал ордер на арест лидера оппозиции страны Эдмундо Гонсалеса. Об этом объявила Генеральная прокуратура. Гонсалеса обвиняют в заговоре с целью свержения власти и в других преступлениях.

В последние недели оппозиция и многие венесуэльцы оспаривали результаты выборов. Они говорили, что 28 июля Гонсалес одержал громкую победу, опередив Мадуро с большим отрывом. Люди также выходили на протесты и вступали в стычки с полицией.

При этом, Национальная избирательная комиссия Венесуэлы и Верховный суд заявили, что победа досталась действующему президенту.

Сам Мадуро в эфире государственного телевидения назвал Гонсалеса зачинщиком беспорядков.

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[Николас Мадуро, президент Венесуэлы]:«Этот трусливый человек, Гонсалес Уррутия, имеет наглость заявлять, что он ничего не признаёт».

Выдача ордера на арест стала серьёзной эскалацией репрессий в отношении оппозиции Венесуэлы. Некоторые западные страны и международные организации, такие как группа экспертов ООН, заявили, что голосование не было прозрачным. Они потребовали публикации полных подсчётов. А некоторые открыто заявили о фальсификациях.

Тем временем, министр иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альварес заявил, что США обратились к карибскому государству с просьбой изъять самолёт, который использовал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Самолёт находился в Доминиканской Республике на ремонте. Его уже переправили во Флориду и планируют использовать для уголовного расследования, проводимого Министерством юстиции США. Так, прокуроры считают, что его покупка была произведена с нарушением американских санкций.

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