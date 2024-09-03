Прыжок с шестом через канал: многовековую традицию поддерживают в Нидерландах

Весёлый и в то же время серьёзный чемпионат проходит в деревне Полсбрукердам в Нидерландах. Участники соревнуются..
Дата загрузки: 2024-09-03
Суть в том, чтобы разбежаться, запрыгнуть на шест, который углублён в дно канала, забраться наверх и приземлиться на противоположном берегу как можно дальше.
Участники обматывают одну ногу велосипедной камерой, а руки смазывают мастикой для гандболистов. Это уменьшает трение и позволяет выше забраться на шест, тогда и прыжок будет длиннее.
[участник соревнований]:
«Нужно учитывать много факторов: разбег, прыжок в высоту, лазание и прыжок на берег. Очень многое может повлиять, и тогда всё пойдёт не так. Из-за этого очень трудно сделать оптимальный прыжок. Сегодня, например, небольшой ветер. Надо это учитывать, чтобы двигаться прямо».
Фирльеппен придумали фризские крестьяне. С помощью прыжков с шестом они пересекали каналы, которые разделяли пастбища. Это экономило время – не надо было идти в обход.
Первые состязания по фирльеппену прошли в XVIII веке. С 1972 года проводят организованные соревнования. В Нидерландах насчитывается примерно 600 прыгунов через канал. В этих соревнованиях участвуют 48 человек. Их поддерживают 2000 болельщиков.
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