Закрытие заводов и увольнение сотрудников: Volkswagen объявил о мерах экономии

Volkswagen впервые рассматривает возможность закрытия своих заводов в Германии. Это может произойти из-за давления, которое оказывает..

Volkswagen впервые рассматривает возможность закрытия своих заводов в Германии. Это может произойти из-за давления, которое оказывает на ведущего автопроизводителя Европы наплыв дешёвых электромобилей из Китая.

Глава концерна Оливер Блуме, объявивший о дополнительных мерах жёсткой экономии, ранее признал, что предыдущие попытки сэкономить не увенчались успехом.

На сегодняшний день руководство концерна ставит под вопрос работу заводов в Германии, а также коллективные соглашения компании об оплате труда и программу сохранения рабочих мест.

Ожидается, что Volkswagen Group закроет как минимум один завод по производству автомобилей и один – по производству запчастей. Если это произойдёт, то это станет первым закрытием заводов компании в Германии с момента её основания 87 лет назад.

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Volkswagen также заявил, что вынужден прекратить свою программу обеспечения занятости, которая действует с 1994 года и предотвращает сокращение рабочих мест до 2029 года.

По словам главы бренда VW Томаса Шефера, ситуация крайне напряжённая и не может быть решена простыми мерами по сокращению расходов.

В планах Volkswagen к 2026 году сократить расходы на 10 миллиардов евро. При этом, за последние пять лет VW потерял почти треть рыночной стоимости своих акций. Это сделало его акции самыми неэффективными среди основных европейских автопроизводителей.

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