80 спортсменов пробежали по солончаку Уюни в Боливии

Примерно 80 спортсменов поучаствовали в забеге по солончаку Уюни в Боливии. Они разделились на три группы...

Примерно 80 спортсменов поучаствовали в забеге по солончаку Уюни в Боливии. Они разделились на три группы. В первой бегуны преодолели дистанцию в десять километров. Во второй атлеты пробежали 24 километра. Третья группа участвовала в марафоне длиной 42 километра.

Марафонцы бежали не только по равнине. Они также поднялись на склон вулкана Тунупа, а потом спустились. Перепад высот составил 1245 метров. При этом солончак и так находится на высоте 3650 метров над уровнем моря.

[бегунья]:

«Я только что пробежала 42 километра, в том числе по вулкану Тунупа. Забег очень сложный. Требует сил и целеустремлённости. Встречались трудные участки. Я много раз падала, солончак казался бесконечным, но в то же время красивым».

Бег по природному рельефу называется трейлраннингом. Это одна из дисциплин лёгкой атлетики. Спортсмены выбирают для забега холмистую местность или горы, а также пустыни и леса.

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В соревнованиях в Боливии, помимо местных атлетов, участвуют бегуны из Новой Зеландии, Франции, Италии, Испании и Бразилии. Это уже четвёртый забег в рамках подготовки к чемпионату, который пройдёт в Бразилии в июле следующего года.

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