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Француз прыгнул со скалы высотой 44 метра и побил мировой рекорд

Француз прыгнул со скалы высотой 44 метра и побил мировой рекорд

Француз Ком Жирардо прыгнул в воду со скалы высотой 44 метра. При этом скорость падения достигла..

Дата загрузки: 2024-10-09

Француз прыгнул со скалы высотой 44 метра и побил мировой рекорд

Француз Ком Жирардо прыгнул в воду со скалы высотой 44 метра. При этом скорость падения достигла 106 километров в час. Так спортсмен установил новый мировой рекорд по «прыжкам смерти». Это очень опасный трюк, и без специальной подготовки его выполнять нельзя.

Жирардо совершил прыжок недалеко от города Альдеакемада в испанской Андалусии. Рядом со скалой находится водопад Симбарра.

Согласно правилам, во время прыжка надо сгруппироваться так, чтобы тело приняло положение, похожее на позу эмбриона. Так с водой в первую очередь соприкасаются ноги и руки или колени и локти. Это нужно, чтобы избежать серьёзных травм.

[Ком Жирардо, рекордсмен]:
«Прыжок длился намного дольше, чем я думал. Я всё спланировал – движения и прочее. Потом, когда я выполнил все запланированные движения, до воды оставалось ещё метров 25. Так что я вздохнул с облегчением. Всё прошло намного лучше, чем я рассчитывал».

Поддержать Жирардо приехали предыдущие рекордсмены Кен Сторнс и Люсьен Шарлон.

Дисциплину дэт-дайвинг, или «прыжки смерти», изобрели в Норвегии в 60-х годах прошлого века.

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