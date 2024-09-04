Конкурс причёсок в африканском стиле устроили в Гаване

Десятки афрокубинцев с пышными шевелюрами прошлись по красной дорожке в Гаване. Это уже третий на Кубе..

Десятки афрокубинцев с пышными шевелюрами прошлись по красной дорожке в Гаване. Это уже третий на Кубе конкурс причёсок в африканском стиле. Участвуют в нём и женщины, и мужчины, и конечно же, дети.

[Элейн Кальдерон, мама участника конкурса]:

«Мой сын с детства носит причёску в африканском стиле. Он участвовал уже в нескольких таких конкурсах. Ему это нравится, и ему также приятно, что его причёска связана с его африканским происхождением». [Аня Лис де Армас, директор проекта «У нас вьющиеся волосы»]:

«Мы хотим, чтобы люди видели, что женщины, мужчины и дети выглядят красиво с такими причёсками. У нас великолепные волосы, и они олицетворяют не только красоту, но также эмоциональный, культурный и исторический аспекты».

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Показ причёсок прошёл под моросящим дождём, но это их не испортило. Жюри оценивало здоровье волос, творческий подход к созданию причёски, а также её эстетический вид.

По официальным данным, афрокубинцы составляют десятую часть населения острова. Но считается, что фактически их в два раза больше.

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