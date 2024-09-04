Российские косплееры собрались на фестивале «ГикКон-2024» в Екатеринбурге

Супергерои, воины из компьютерных игр и персонажи аниме собрались в Екатеринбурге, чтобы повеселиться, пообщаться и сделать..

Супергерои, воины из компьютерных игр и персонажи аниме собрались в Екатеринбурге, чтобы повеселиться, пообщаться и сделать селфи. Здесь проходит фестиваль «ГикКон-2024».

Некоторые косплееры купили костюмы в магазинах, а некоторые месяцами делали их сами.

[Юлия Искан, косплеер]:

«За недели две до дедлайна времени нет вообще ни на что другое. Ты полностью в косплее, полностью в крафте. Я могу неделями из дома не выходить просто потому, что я с утра до вечера что-то шью, что-то делаю».

Из сотен косплееров 30 человек отобрали для творческого конкурса. Каждый выступает на главной сцене. Задача – наилучшим образом раскрыть личность персонажа. Можно танцевать и петь, можно показать короткую театральную постановку – формат свободный. Жюри выберет трёх победителей. Оценивать будет исполнение, а также качество костюмов. Над некоторыми, кстати, работала целая команда мастеров.

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[Александра Бессонова, косплеер]:

«Этот костюм изначально делался для ролевой игры. Это не просто красивый костюм, в котором можно выступить, и он разломается. Это настоящий, хороший ролевой доспех».

Косплееры представляют не только западную и азиатскую культуру, но и местную.

[Сергей Сивопляс, продюсер фестиваля]:

«У нас в городе есть целый косплей-бенд, который занимается русским косплеем. Была Василиса Премудрая в броне, которая боевая, сильная женщина. Есть ребята, которые изображают Лихо Одноглазое, Лешего и прочее. Поэтому, конечно, в большинстве своём, процентов 60 – это больше японская, азиатская культура, зарубежная, но российского много. Просто оно не такое пёстрое, но оно тоже невероятно интересное и зрелищное».

Во время двухдневного мероприятия также прошли лекции и мастер-классы. «ГикКон» посетили более 30 000 человек из разных городов России. Это уже пятый фестиваль в Екатеринбурге.

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