Германия вернула контроль на всех своих сухопутных границах

Германия временно вернула контроль на всех своих сухопутных границах. Начались выборочные проверки пассажиров поездов, автобусов и..

Германия временно вернула контроль на всех своих сухопутных границах. Начались выборочные проверки пассажиров поездов, автобусов и другого общественного транспорта, прибывающего из соседних стран. Пограничная полиция также проверяет частные автомобили. Причём точечные проверки могут проходить и на расстоянии 30 километров от границ.

Так Германия хочет пресечь нелегальную миграцию, а также возможные нападения экстремистов. На эти меры власти пошли после общественного недовольства, вызванного серией террористических атак. Последняя произошла в августе на фестивале в Золингене. Нелегальный мигрант из Сирии зарезал троих человек и ранил ещё восьмерых.

Контроль на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией ввели ещё в прошлом году. Теперь к этому списку добавились Франция, Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Дания. Проверки будут проводиться в течение полугода. Потом меры могут продлить.

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Такой шаг уже раскритиковали Польша и Австрия. Они опасаются, что им придётся принимать больше мигрантов. Польский премьер-министр призвал страны, соседствующие с Германией, срочно провести консультации по этому вопросу. А канцлер Австрии заявил, что, если Германия будет возвращать мигрантов через их общую границу, то его страна станет отправлять больше просителей убежища на Балканы.

По правилам Евросоюза члены блока могут на время возобновлять пограничный контроль в критической ситуации. Германия пока не планирует вводить полный контроль на границах.

Между тем в полиции говорят, что уже удалось задержать некоторых людей, которые находились в розыске, раскрыть уголовные преступления, а также предотвратить въезд нелегальных мигрантов.

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