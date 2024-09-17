Сотни тысяч жителей Кубы остались без воды

Вдобавок к нехватке продовольствия, топлива и электроэнергии, жителям Кубы теперь не хватает ещё и воды. Более..
Дата загрузки: 2024-09-17
Проблема не миновала и столицу Гавану. Здесь ситуация наиболее серьёзная.[Леонардо Герра, житель Гаваны]:
«Нам негде взять воду, ситуация у нас очень сложная. Носить её на третий или четвёртый этаж сложнее. Нам приходится делать это каждый день, но главное, что нам некуда загружать воду». [Рахель Тримино, жительница Гаваны]:
«На улицах полно протекающих труб, чистая вода выливается и не попадает в наши дома».
В некоторых районах вспыхнули локальные протесты, поскольку люди теряют терпение в условиях постоянного экономического спада и палящей жары.
Чиновники винят в растущих проблемах плохую инфраструктуру. Они говорят, что для ремонта водопровода не хватает запчастей, в том числе труб и насосов. При этом из-за нехватки топлива доставлять воду в автоцистернах тоже невозможно.
Экономику Кубы сильно подорвали пандемия COVID-19, ужесточение санкций со стороны США и неэффективная система управления, основанная на бюрократии и коррупции.
Нынешний социально-экономический кризис на острове называют одним из худших со времён революции Фиделя Кастро 1959 года. В последние два года наблюдался рекордный отток кубинских мигрантов в другие страны, в основном в США.
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