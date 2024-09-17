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Сотни тысяч жителей Кубы остались без воды

Сотни тысяч жителей Кубы остались без воды

Вдобавок к нехватке продовольствия, топлива и электроэнергии, жителям Кубы теперь не хватает ещё и воды. Более..

Дата загрузки: 2024-09-17

Сотни тысяч жителей Кубы остались без воды
Вдобавок к нехватке продовольствия, топлива и электроэнергии, жителям Кубы теперь не хватает ещё и воды. Более 600 тысяч человек страдают от проблем с водоснабжением. Это каждый двадцатый житель острова.

Проблема не миновала и столицу Гавану. Здесь ситуация наиболее серьёзная.

[Леонардо Герра, житель Гаваны]:
«Нам негде взять воду, ситуация у нас очень сложная. Носить её на третий или четвёртый этаж сложнее. Нам приходится делать это каждый день, но главное, что нам некуда загружать воду».

[Рахель Тримино, жительница Гаваны]:
«На улицах полно протекающих труб, чистая вода выливается и не попадает в наши дома».

В некоторых районах вспыхнули локальные протесты, поскольку люди теряют терпение в условиях постоянного экономического спада и палящей жары.

Чиновники винят в растущих проблемах плохую инфраструктуру. Они говорят, что для ремонта водопровода не хватает запчастей, в том числе труб и насосов. При этом из-за нехватки топлива доставлять воду в автоцистернах тоже невозможно.

Экономику Кубы сильно подорвали пандемия COVID-19, ужесточение санкций со стороны США и неэффективная система управления, основанная на бюрократии и коррупции.

Нынешний социально-экономический кризис на острове называют одним из худших со времён революции Фиделя Кастро 1959 года. В последние два года наблюдался рекордный отток кубинских мигрантов в другие страны, в основном в США.
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