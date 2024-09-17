Пожары в Португалии: страна запросила помощи у ЕС

В Португалии пытаются справиться с лесными пожарами. Их полыхает около 15. Пламя охватило регионы в центральной..
Дата загрузки: 2024-09-17
Сгорело несколько домов, и ещё десятки – под угрозой. К настоящему времени известно о двоих погибших.
Эвакуированы некоторые деревни, закрыты автомагистрали. А власти Португалии запросили у Европейского союза дополнительные самолёты для сброса воды. В борьбе с огнём задействовано около полутора тысяч пожарных.
На этих кадрах борются с огнём в муниципалитете Нелаш. Здесь пламя приближается к жилым кварталам.
В Португалии и соседней Испании в этом году в целом зарегистрировано меньше пожаров, чем обычно, поскольку начало года выдалось дождливым. Однако летний период здесь становится всё более жарким и сухим, поэтому риск пожаров возрастает.
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