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Пожары в Португалии: страна запросила помощи у ЕС

Пожары в Португалии: страна запросила помощи у ЕС

В Португалии пытаются справиться с лесными пожарами. Их полыхает около 15. Пламя охватило регионы в центральной..

Дата загрузки: 2024-09-17

Пожары в Португалии: страна запросила помощи у ЕС
В Португалии пытаются справиться с лесными пожарами. Их полыхает около 15. Пламя охватило регионы в центральной и северной части страны. При этом по всей территории уже несколько дней стоит жара выше 30 градусов. Обстановку осложняет и сильный ветер с порывами до 70 километров в час.

Сгорело несколько домов, и ещё десятки – под угрозой. К настоящему времени известно о двоих погибших.

Эвакуированы некоторые деревни, закрыты автомагистрали. А власти Португалии запросили у Европейского союза дополнительные самолёты для сброса воды. В борьбе с огнём задействовано около полутора тысяч пожарных.

На этих кадрах борются с огнём в муниципалитете Нелаш. Здесь пламя приближается к жилым кварталам.

В Португалии и соседней Испании в этом году в целом зарегистрировано меньше пожаров, чем обычно, поскольку начало года выдалось дождливым. Однако летний период здесь становится всё более жарким и сухим, поэтому риск пожаров возрастает.
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