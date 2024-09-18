Новый наноматериал поможет выявить почти невидимые отпечатки пальцев

Отпечатки пальцев всегда считались ключевой уликой в расследовании преступлений. Теперь появился новый инструмент для их выявления...

Отпечатки пальцев всегда считались ключевой уликой в расследовании преступлений. Теперь появился новый инструмент для их выявления. Он поможет найти их даже в нераскрытых делах прошлого. [Ник Росс, разработчик флуоресцентного наноматериала]:«Мы надеемся, что сможем получить отпечатки пальцев, которые невозможно увидеть с помощью современных порошков».

Ник Росс – аспирант Школы химии Университета Лестера. В сотрудничестве с другими исследователями из Великобритании и Бразилии он изучает особый флуоресцентный наноматериал. Он способен запечатлевать больше деталей отпечатков пальцев, состоящих из пота и натуральных масел.

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Обычно влага в отпечатках испаряется, в итоге современные порошки плохо прилипают. А это означает, что часто улику невозможно использовать.

Однако новый наноматериал состоит из более мелких частиц, которые показывают больше деталей отпечатка.

[Ник Росс, разработчик флуоресцентного наноматериала]:«Мы должны быть в состоянии получить отпечатки пальцев тех, кто, возможно, до этого помыл руки или что-то трогал, поэтому его отпечатки нечёткие. И мы сможем получить их, используя более мелкий порошок».

Это также означает, что владельца отпечатка можно будет потенциально идентифицировать даже спустя годы.

Новый материал состоит из наночастиц кремния, флуоресцентного красителя и хитозана, который можно получить из измельчённых в порошок панцирей креветок, крабов или омаров.

[Роберт Хиллман, профессор физической химии]:«Конечно, один интересный вопрос заключается в том, насколько давние улики можно исследовать таким образом. Можем ли мы вернуться к нераскрытым делам? Я сказал бы, что это возможно, поскольку неизбежно остаётся какой-то след».

Испытания наноматериала показали, что он прилипает к различным поверхностям, включая деньги. Это поможет отследить купюры.

[Ник Росс, разработчик флуоресцентного наноматериала]:«С банкнот может быть особенно трудно снять отпечатки пальцев по ряду причин. На них много узоров. Толщина и форма узоров могут выглядеть очень похожими на детали отпечатков пальцев».

Исследование опубликовало Королевское химическое общество. Оно надеется, что новый материал прольёт свет на важные доказательства, которые до сих пор оставались невидимыми.

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