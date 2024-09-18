Детёныш карликового бегемота в Таиланде стал настоящей звездой

Этой маленькой самке карликового бегемота всего два месяца, а у неё уже десятки тысяч поклонников. Она..

Этой маленькой самке карликового бегемота всего два месяца, а у неё уже десятки тысяч поклонников. Она живёт в зоопарке Кхао Кхео в провинции Чонбури в Таиланде.

Малышка в отличие от большинства сородичей очень подвижная и игривая. Кличку ей выбрали соответствующую – Му Денг, что означает «прыгающая свинья».

Му Денг прославилась, когда смотритель начал выкладывать видео с ней в Интернет. Кроме того, что ролики набирают множество просмотров, в зоопарке удвоилось число посетителей.

[Норравит Чодчой, директор зоопарка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Поскольку у вольера с бегемотами скапливается много посетителей, дирекция зоопарка установила пятиминутный лимит времени на осмотр.

Популярность Му Денг принесла зоопарку возможность заработать не только на билетах. Теперь он продаёт рубашки, футболки и брюки с изображениями бегемота.

Родителей Му Денг зовут Джона и Тони. У неё также есть бабушка по кличке Мали, которой на днях исполнилось 59 лет.

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